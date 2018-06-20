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Армия и Флот

Большой десантный корабль «Иван Грен» принят в состав ВМФ

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Большой десантный корабль «Иван Грен» принят в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России. После оглашения приказа о зачислении «Ивана Грена» в состав 121-й бригады кораблей Кольской флотилии командиру корабля вручили Андреевский флаг. «Иван Грен» является первым десантным кораблем, спроектированным и построенным в новейшей истории России, это головной корабль проекта 11711, разработанного Невским проектно-конструкторским бюро. Работа над кораблем велась более 20 лет из-за многочисленных переделок по требованию ВМФ.

БДК проекта 11711 относится к кораблям океанской зоны. Он предназначен для высадки десанта, перевозки военной техники и других грузов.

«Иван Грен» был заложен на судостроительном заводе «Янтарь» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в 2016 году. Приемный акт госиспытаний «Ивана Грена» был подписан 2 июня.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 5000 т.

Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 100 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

ПЗРК «Игла»

Корабли проекта 11711 являются самыми крупными надводными кораблями своего класса, построенными в новейшее время в России. Предыдущий проект большого десантного корабля 1171 (шифр «Тапир») составляет 4,3 тыс. тонн, а самые многочисленные корабли этого класса в ВМФ РФ проекта 775 — 4,4 тыс. тонн. В настоящее время на вооружении ВМФ России стоят 19 больших десантных кораблей проектов 775 и 1171.

В настоящее время завод «Янтарь"продолжает строительство второго корабля проекта 11711 «Петр Моргунов», заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.

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ВМФ, Иван Грен
  • Нет аватара seregin-s1
    20.06.1814:58:53

    Ну слава богу!

    #1046146
  • Нет аватара kostya251189
    20.06.1815:23:17

    Надо еще строить! Про УДК ничего не слышно, хотя бы еще парочку или единиц 5 заложить БДК.

    #1046157
    • Нет аватара kisopin
      20.06.1816:24:07

      Представители нашего ОПК говорят, что «Северное ПКБ уже занимается созданием проекта принципиально нового большого десантного корабля. По словам собеседника агентства, новый БДК должен получить водоизмещение около 8000 тонн (у „Ивана Грена“ — 5000 тонн).» Начинать строительство предполагается с 21-го года.

      #1046187
      • Нет аватара kostya251189
        20.06.1816:42:26

        Начинать строительство предполагается с 21-го года.

        до 21-го года будут ходить штаны протирать? Не слишком-ли большие вальяжные сроки дают нашей промышленности?

        #1046200
        • Нет аватара malikszh
          20.06.1816:59:35

          А что сейчас у ВМФ не бдк?

          #1046208
          • Нет аватара kostya251189
            20.06.1817:06:23

            в виде древних лесовозов Тапиров, и 775-ых, которым тоже надо потихоньку замену строить.

            А у нас (к сожалению) пока что все разговоры сводятся к «светлому будущему», а до конкретики ну никак дойти не можем.

            #1046211
  • Нет аватара xitmen
    20.06.1815:24:40

    25 июня подъём флага на разведчике Иван Хурс.

    #1046158
  • Katamaran Katamaran
    20.06.1815:38:31

             

    Я буду скучать по нему! Остаётся только верить, что он, как и Макаров, простоит у стенки год, иначе традиции конец

    #1046165
    • Нет аватара kostya251189
      20.06.1815:42:49

      Остаётся только верить, что он, как и Макаров, простоит у стенки год

      Макаров в августе уходит на БС с переходом на ЧФ. Грен уходит в сентябре где-то на СФ, может чуть раньше.

      #1046168
    • Нет аватара altman66
      20.06.1816:12:55

      надеюсь начнете скучать сразу после Дня ВМФ   

      #1046183
  • Нет аватара Ильюшин 62
    20.06.1816:33:08

    Ура!

    #1046194
  • Human RS Human RS
    20.06.1817:23:57

        Прям целая эпоха заканчивается (в хорошем смысле) — получается из долгостроев рекордсменов остались только Горшков, Касатонов и «недопиленный» Совершенный.

    #1046223
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