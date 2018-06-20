Большой десантный корабль «Иван Грен» принят в состав ВМФ

Большой десантный корабль «Иван Грен» принят в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России. После оглашения приказа о зачислении «Ивана Грена» в состав 121-й бригады кораблей Кольской флотилии командиру корабля вручили Андреевский флаг. «Иван Грен» является первым десантным кораблем, спроектированным и построенным в новейшей истории России, это головной корабль проекта 11711, разработанного Невским проектно-конструкторским бюро. Работа над кораблем велась более 20 лет из-за многочисленных переделок по требованию ВМФ.

БДК проекта 11711 относится к кораблям океанской зоны. Он предназначен для высадки десанта, перевозки военной техники и других грузов.

«Иван Грен» был заложен на судостроительном заводе «Янтарь» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в 2016 году. Приемный акт госиспытаний «Ивана Грена» был подписан 2 июня.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 5000 т.

Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 100 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

ПЗРК «Игла»

Корабли проекта 11711 являются самыми крупными надводными кораблями своего класса, построенными в новейшее время в России. Предыдущий проект большого десантного корабля 1171 (шифр «Тапир») составляет 4,3 тыс. тонн, а самые многочисленные корабли этого класса в ВМФ РФ проекта 775 — 4,4 тыс. тонн. В настоящее время на вооружении ВМФ России стоят 19 больших десантных кораблей проектов 775 и 1171.

В настоящее время завод «Янтарь"продолжает строительство второго корабля проекта 11711 «Петр Моргунов», заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.