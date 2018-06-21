В Санкт-Петербурге запустили линию производства пластиковых изделий большого диаметра

В Санкт-Петербурге на трубном заводе «ИКАПЛАСТ» состоялся запуск новой производственной линии, которая будет производить порядка 6 тысяч гофрированнх пластиковых труб большого диаметра и полимерных колодцев. Сейчас «ИКАПЛАСТ» — один из главных профильных производителей на Северо-Западе. Завод способен выпускать более 30 тысяч тонн материалов в год.

Сумма инвестиций составила около 400 млн рублей, это — строительство нового цеха и закупка итальянского оборудования.

Номенклатура выпускаемой продукции составляет несколько тысяч наименований. Компания имеет возможность изготовить любые ПЭ фитинги (как стандартные, так и по чертежам заказчика), что позволяет осуществлять полную комплектацию объекта. К 2021 году предприятие откроет еще один цех, в котором будут производить колодцы большого диаметра — до полутора метров.