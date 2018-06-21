В ЛИИ им. М.М.Громова начался второй этап летных испытаний двигателя ТВ7-117СТ

Очередной этап испытаний ТВ7-117СТ начался 9 июня. Турбовинтовой двигатель (ТВД) ТВ7-117СТ установлен на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ (бортовой № 76492) вместо одного штатного двигателя. Первый этап летных испытаний стартовал в ЛИИ им. М.М.Громова 12 сентября 2017 г. На первом этапе испытаний было выполнено десять полетов. На втором этапе испытаний намечено осуществить шесть полетов.

Двигателю предстоит пройти в ЛИИ еще и третий этап летных испытаний. На заключительном третьем этапе должно быть выполнено девять полетов. Первый полет легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В намечен на четвертый квартал 2018 г.

Двигатель ТВ7-117СТ также планируется установить на усовершенствованном региональном самолете Ил-114-300. Выкатку самолета Ил-114-300 планируется осуществить на Луховицком авиазаводе в конце 2018 г.