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Агропром и пищевая промышленность

Линию по производству сахарного печенья запустили в Чувашии

  •  © gov.cap.ru

В Чебоксарах состоялась церемонии открытия новой линии АО «АККОНД» по производству сахарного печенья. Благодаря этому фабрика планирует расширить ассортимент сахарного печенья и производить продукт в новых вкусах и форматах. Новая продукция будет поставляться в различные регионы России и за рубеж. Современное оборудование позволяет полностью обеспечить высокотехнологичный автоматизированный процесс производства.

Инвестиции в новую линию составили около 150 млн рублей. Создано дополнительно более 60 рабочих мест.

  •  © gov.cap.ru

Отметим, что по итогам 2017 года в Чувашии внешнеторговый оборот республики составил 495 млн долларов. По сравнению с 2016 годом он увеличился на 30%. Благодаря реализации инвестиционных проектов промышленные организации республики в 2017 году создали около 2800 рабочих мест. В этом году планируется создание более 2000 рабочих мест.

  •  © gov.cap.ru

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http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3880451&gov_id=49

Чувашия, пищевая промышленность
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