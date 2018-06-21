Линию по производству сахарного печенья запустили в Чувашии

В Чебоксарах состоялась церемонии открытия новой линии АО «АККОНД» по производству сахарного печенья. Благодаря этому фабрика планирует расширить ассортимент сахарного печенья и производить продукт в новых вкусах и форматах. Новая продукция будет поставляться в различные регионы России и за рубеж. Современное оборудование позволяет полностью обеспечить высокотехнологичный автоматизированный процесс производства.

Инвестиции в новую линию составили около 150 млн рублей. Создано дополнительно более 60 рабочих мест.

Отметим, что по итогам 2017 года в Чувашии внешнеторговый оборот республики составил 495 млн долларов. По сравнению с 2016 годом он увеличился на 30%. Благодаря реализации инвестиционных проектов промышленные организации республики в 2017 году создали около 2800 рабочих мест. В этом году планируется создание более 2000 рабочих мест.