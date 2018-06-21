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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Ленинградской области начато строительство нового свинокомплекса полного цикла

  • свинокмплекс Идаванг-Агро в Тосненском районе Ленинградской области
  • свинокмплекс Идаванг-Агро в Тосненском районе Ленинградской области
  •  © agroprom.lenobl.ru

В Лужском районе состоялась церемония закладки капсулы в строительство российско-датского предприятия «ИДАВАНГ Луга». Экологичный животноводческий комплекс увеличит производство свинины в Ленинградской области на 25%.

Запуск свинокомплекса позволит создать 120 новых рабочих мест и ввести в оборот более 1 тыс. га земель.

Комплекс «ИДАВАНГ Луга» рассчитан на единовременное содержание 3,5 тыс. свиноматок и производство 98 тыс. товарных свиней или 12 тыс. тонн свинины в год. В состав комплекса войдут 26 свинарников, кормокухня, комплекс приема и хранения зерна на 30 тыс. тонн, котельная, система водоснабжения, автоматическая система навозоудаления с сепараторами и лагунами закрытого типа и другие объекты.

Планируется, что первые семь свинарников для выращивания поросят будут введены в строй в 2019 году, выход на проектную мощность должен состояться в 2024 году. Общая стоимость проекта — 3,7 млрд рублей, из них собственные средства — 2,1 млрд рублей, заемные средства — 1,6 млрд рублей. Срок окупаемости проекта — 15 лет.

Сегодня в Ленинградской области в хозяйствах всех категорий собственности содержится 181 тыс. голов свиней, производится порядка 40 тыс. тонн свинины в год.

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Ленинградская область, свинокомплексы, иностранные инвестиции
  • Великоросс Великоросс
    21.06.1817:07:42

    •  © agroprom.lenobl.ru

    #1046595
  • Andzej O'KamRupi
    22.06.1800:16:52

    Ооочень бы хотелось узнать о технологии утилизации нечистот. В прибалтике приктически отказались от датских свиноферм из-за сильного влияния на экологию.

    Я ничего не утверждаю, но хотелось бы узнать поподробнее этот аспект.

    #1046712
    • Артем Зубов Артем Зубов
      22.06.1800:40:55

      Кто такая эта Прибалтика о чем её будут спрашивать? На сегодняшний момент там все от лесов, полей и лугов принадлежит скандинавским бакам. Вы думаете датчане будут слушать латышей или эстонцев?

      #1046715
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