В Ленинградской области начато строительство нового свинокомплекса полного цикла



свинокмплекс Идаванг-Агро в Тосненском районе Ленинградской области

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В Лужском районе состоялась церемония закладки капсулы в строительство российско-датского предприятия «ИДАВАНГ Луга». Экологичный животноводческий комплекс увеличит производство свинины в Ленинградской области на 25%.

Запуск свинокомплекса позволит создать 120 новых рабочих мест и ввести в оборот более 1 тыс. га земель.

Комплекс «ИДАВАНГ Луга» рассчитан на единовременное содержание 3,5 тыс. свиноматок и производство 98 тыс. товарных свиней или 12 тыс. тонн свинины в год. В состав комплекса войдут 26 свинарников, кормокухня, комплекс приема и хранения зерна на 30 тыс. тонн, котельная, система водоснабжения, автоматическая система навозоудаления с сепараторами и лагунами закрытого типа и другие объекты.

Планируется, что первые семь свинарников для выращивания поросят будут введены в строй в 2019 году, выход на проектную мощность должен состояться в 2024 году. Общая стоимость проекта — 3,7 млрд рублей, из них собственные средства — 2,1 млрд рублей, заемные средства — 1,6 млрд рублей. Срок окупаемости проекта — 15 лет.

Сегодня в Ленинградской области в хозяйствах всех категорий собственности содержится 181 тыс. голов свиней, производится порядка 40 тыс. тонн свинины в год.