В Ростовской области открыт детский сад на 120 мест

21 июня открылся новый детский сад «Теремок» в Боковском районе Ростовской области. На строительство сада направлено более 127 млн рублей, из них 121 млн рублей — из областного бюджета. Детский сад в станице Боковской рассчитан на 120 воспитанников, предусмотрены группы для детей ясельного возраста — от 1,5 до 3 лет.

Двухэтажное здание спроектировано так, чтобы процесс воспитания и развития детей шёл максимально эффективно: есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда, комната для дополнительного образования детей.

В каждой из шести групп, рассчитанных на 20 малышей, предусмотрены раздевалка, игровая, спальня, буфетная и гигиеническая комнаты, установлено цифровое телевидение, имеется зона Wi-Fi.

Территория детского сада благоустроена. Для детей оборудованы шесть игровых площадок с теневыми навесами, каруселями и песочницами. Есть спортивная площадка, автогородок для изучения правил дорожного движения и огород для знакомства детей с различными видами овощных культур.