В хуторе Поповка после капитального ремонта открылся детский сад «Радуга»

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В хуторе Поповка Верхнедонского района завершился капитальный ремонт детского сада № 25 «Радуга». Здание, построенное в 1980 году, впервые за долгие годы получило масштабное обновление.

На ремонтные работы было направлено более 60 млн рублей в рамках областной программы «Развитие образования». Строители обновили кровлю, фасад и коммуникации, установили новый котел и систему отопления, а также благоустроили игровые площадки на территории. Теперь учреждение полностью оборудовано новой мебелью, современной техникой и игрушками. В обновленном саду работают две разновозрастные группы, которые посещают 31 ребенок не только из Поповки, но и из близлежащих хуторов, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

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