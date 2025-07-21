В хуторе Поповка после капитального ремонта открылся детский сад «Радуга»
В хуторе Поповка Верхнедонского района завершился капитальный ремонт детского сада № 25 «Радуга». Здание, построенное в 1980 году, впервые за долгие годы получило масштабное обновление.
На ремонтные работы было направлено более 60 млн рублей в рамках областной программы «Развитие образования». Строители обновили кровлю, фасад и коммуникации, установили новый котел и систему отопления, а также благоустроили игровые площадки на территории. Теперь учреждение полностью оборудовано новой мебелью, современной техникой и игрушками. В обновленном саду работают две разновозрастные группы, которые посещают 31 ребенок не только из Поповки, но и из близлежащих хуторов, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Новый корпус детского сада открыт в Ростове
Новый корпус детского сада в Левенцовском микрорайоне донской столицы ...развитию координации движений ребенка. Дети продемонстрировали свои умения.
-
«Шахтинский трубный завод» запущен в Ростовской области
В Шахтах 2 августа состоялось открытие Шахтинского трубного завода (ШТ... площадке.2 августа на заводе запущено производство листового проката.
-
Завершили первый этап капремонта трассы на границе с Донецкой Народной Республикой
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-67937894&id=456240611&hash=48dbf7a02cf4b938
Поделись позитивом в своих соцсетях