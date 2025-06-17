Представлен самый мощный российский кормоуборочный комбайн

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Ведущий производитель российских комбайнов — Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) — 16 июня 2025 года впервые показал свой новый кормоуборочный комбайн F 2750. Это самая мощная машина из отечественных в сегменте высокопроизводительной кормозаготовительной техники, где ранее были представлены только иностранные аналоги. Чем еще интересен этот комбайн?

, по информации разработчиков, имеет высокую производительность (до 280 тонн кукурузы в час), обеспечивая заготовку до 30000 тонн зеленой массы за сезон. Такого объема достаточно для обслуживания стада в 2500 голов.

Машина оснащается 770-сильным дизелем, имеет двухдиапазонную КПП и максимальную скорость 40 км/ч. Блокировка дифференциала переднего моста реализована в базовой комплектации. 1500-литровый топливный бак обеспечивает долгое время работы. Используются шины: 800/65R32 (передние), 500/85R24 (задние).

Новый российский кормоуборочный комбайн оснащен четырехрядным измельчающим барабаном с 40 ножами, позволяющими регулировать длину резки бесступенчато в диапазоне от 5 до 24 мм.

Изменена конструкция доизмельчителя. Увеличение диаметра вальцов и 30%-разница скоростей между ними улучшает пропускную способность и обеспечивает 99,9% дробления зерен кукурузы восковой спелости. Также в комбайне предусмотрены камнеметаллодетектор с автоматическим запуском и система внесения разбавленных и концентрированных консервантов.

В базовой комплектации F 2750 оснащен датчиком влажности, который позволяет автоматически контролировать и регулировать длину резки в зависимости от изменения влажности массы.

Система автоматического управления силосопроводом запоминает до 4 рабочих положений, а система РСМ Автозаполнение кузова в базовой комплектации помогает равномерному заполнению грузового транспорта без участия механизатора.

Рабочее место оператора в новом комбайне оснащено современными системами управления и спроектировано для комфортного многочасового нахождения человека. Кресло с 5-ю регулировками, рулевая колонка с 3-мя регулировками, эффективная система обдува, напольное покрытие с повышенной шумоизоляцией, 3 вещевых ящика и холодильный отсек, а также 16-функциональная рукоятка ГСТ создают комфортные условия для работы. Пульт управления интегрирован в подлокотник кресла, переключение передач осуществляется селектором, установлена современная информационная система Adviser III с цветным сенсорным экраном.

Первая партия комбайнов уже выпущена.

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