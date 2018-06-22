В войска Центрального военного округа поступила РЛС «Каста 2-2»

В дивизию противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированную в Самарской области, поступила новая трёхкоординатная радиолокационная станция кругового обзора «Каста 2-2».

В состав станции входят четыре машины, она обладает высокой надежностью, удобством и безопасностью в эксплуатации, простотой технического обслуживания. РЛС «Каста 2-2» способна контролировать воздушное пространство в автоматическом режиме, определять дальности, азимуты, эшелоны высоты полета и трассовых характеристик самолетов, вертолетов, крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.

Техника была поставлена в рамках текущего гособоронзаказа.