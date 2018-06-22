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Запись В России налажено производство лазерных картриджей для офисной печати перенесена в личный блог модератором.

tumanova перенес эту запись 22.06.2018 18:23

по причине: Другое

Комментарий модератора: "Нет информации о месторасположении производства."

Блог пользователя Седое Лихо

В России налажено производство лазерных картриджей для офисной печати

  •  © megaobzor.com

Компания CACTUS открыла первое в России производство новых (не восстановленных) лазерных картриджей для офисной печати. Факт российского производства подтвержден сертификатом СТ-1 — единственным в России законным документом, подтверждающим, что продукция, в нем перечисленная, произведена в России. В настоящее время сертифицировано производство российских лазерных картриджей CACTUS для 15 моделей, наиболее популярной на российском рынке печатающей техники Hewlett Packard и Canon.

Данный проект в большей степени ориентирован для целей обеспечения закупок государственных и муниципальных нужд. В планах компании дальнейшее расширение производства.

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http://cactus-russia.ru/about/news/13483

производство
  • kolop kolop
    22.06.1815:44:20

    Извиняюсь за скепсис, но:

    Читал Ваш сайт cactus-russia.ru/about/manufacture/, но ни где не написано где расположен Ваш завод в России, только написано, что Вы сотрудничаете с китайским заводом (очень сильно его расхваливая). И поэтому у меня создаётся впечатление, что «российский» картридж — это крупно-узловая сборка китайского.

    Моё мнение: просто взяли закупили магнитный вал, фотобарабан, вал первичной зарядки, пластиковые запчасти, тонер (краску) и в России собрали, выдали за товар «сделано в России». И ещё дороже, наверно, чем если купить готовый картридж в Китае. Сами написали, что рассчитан он для государственных закупок, тем самым убрав других конкурентов, хоть цена выше чем у других.

    Отредактировано: kolop~15:45 22.06.18
    #1046838
    • Нет аватара RF
      22.06.1816:18:49

      и в России собрали, выдали за товар «сделано в России».

      У нас очень часто «импортозамещение» именно так и выглядит. Мышление людей непатриотично до крайней степени.

      Сайт компании посмотрел. Прямо указано, что производство в Юго-Восточной Азии.

      Хоть бы не позорились, сюда писать    

      Отредактировано: RF~16:22 22.06.18
      #1046844
      • Human RS Human RS
        22.06.1816:34:02

        Сайт компании посмотрел. Прямо указано, что производство в Юго-Восточной Азии.

        Не выложите ссылочку где это написано? Тогда можно будет убрать новость фейк.

        Отредактировано: Human RS~16:34 22.06.18
        #1046849
  • Юрий Пугачев Юрий Пугачев
    22.06.1815:52:23

    Напишите где завод по производству. Или завод в Китае?

    #1046839
    • Нет аватара Constructor
      22.06.1817:51:24

      В сертификате написано ООО «Делия» г. Москва, Очаковское шоссе, д. 36, помещение 20

      Виды деятельности ОКВЭД

      Основной вид деятельности ООО «Делия"

      46.9 Торговля оптовая неспециализированная

      Дополнительные виды деятельности ООО «Делия"

      28.23 Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)

      46.49.33 Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

      46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

      Отредактировано: Constructor~18:04 22.06.18
      #1046869
  • tarda tarda
    22.06.1818:12:38

    Я печатаю на Кактусах уже пару лет. Последние картриджи для лазерного Хьюлета покупал по 300 рублей, при том что оригинал стоит 3100 рублей, а перезаправка стоит 500-600 рублей. И ресурс аналогичный, полный аналог. Спасибо им огромное за такую цену!

    #1046872
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