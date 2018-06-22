В России налажено производство лазерных картриджей для офисной печати

Компания CACTUS открыла первое в России производство новых (не восстановленных) лазерных картриджей для офисной печати. Факт российского производства подтвержден сертификатом СТ-1 — единственным в России законным документом, подтверждающим, что продукция, в нем перечисленная, произведена в России. В настоящее время сертифицировано производство российских лазерных картриджей CACTUS для 15 моделей, наиболее популярной на российском рынке печатающей техники Hewlett Packard и Canon.

Данный проект в большей степени ориентирован для целей обеспечения закупок государственных и муниципальных нужд. В планах компании дальнейшее расширение производства.