Запись В России налажено производство лазерных картриджей для офисной печати перенесена в личный блог модератором.
tumanova перенес эту запись 22.06.2018 18:23
по причине: Другое
Комментарий модератора: "Нет информации о месторасположении производства."
В России налажено производство лазерных картриджей для офисной печати
Компания CACTUS открыла первое в России производство новых (не восстановленных) лазерных картриджей для офисной печати. Факт российского производства подтвержден сертификатом СТ-1 — единственным в России законным документом, подтверждающим, что продукция, в нем перечисленная, произведена в России. В настоящее время сертифицировано производство российских лазерных картриджей CACTUS для 15 моделей, наиболее популярной на российском рынке печатающей техники Hewlett Packard и Canon.
Данный проект в большей степени ориентирован для целей обеспечения закупок государственных и муниципальных нужд. В планах компании дальнейшее расширение производства.
-
- Седое Лихо
- 22.06.201814:24
- 9
22.06.1815:44:20
22.06.1816:18:49
22.06.1816:34:02
22.06.1816:41:15
22.06.1816:43:08
22.06.1816:58:02
22.06.1815:52:23
22.06.1817:51:24
22.06.1818:12:38