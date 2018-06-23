Радиолокационное поле для обнаружения низколетящих целей создано над крупными городами РФ

Это радиолокационное поле станет важной составляющей частью системы ПРО, которая еще с советских времен действует в нашей стране.

В то время у стран НАТО уже появились крылатые ракеты, которые также летали на сверхнизких высотах и наши конструкторы создали эффективные системы раннего обнаружения ПРО. Теперь же реальность такова, что летательные аппараты с опасной начинкой могут быть запущены не из стран членов НАТО, а буквально из соседнего двора.

Опыт отражения атак самодельных дронов в Сирии наших военных многому научил. И вот теперь мы располагаем сплошным радиолокационным полем, с помощью которого можно быстро обнаружить такой беспилотник.

Пока такое поле развернуто вокруг основных крупных городов России. Не только стадионы, но и города, в которых проходят матчи Чемпионата мира по футболу, надежно защищены от любых атак с воздуха. В повышенном режиме боеготовности работают системы Воздушно-космической защиты, в которые сейчас входят войска ПВО. Понятно, что вряд ли даже совсем уж безбашенные злоумышленники захотят испортить мировой праздник футбола, используя для этого самолеты. А вот небольшие беспилотники угрозу в руках безумцев представлять могут. И парировать ее наши военные способны.

Однако только обнаружить вовремя маленькую цель мало. Надо ее идентифицировать и при необходимости обезвредить. Именно поэтому радиолокационное поле действует не само по себе, а в составе других систем, имеющихся у военных. Как сообщается, для защиты от беспилотных летательных аппаратов используются комплексы «Житель» и «Свет».

Станция Р-330Ж («Житель») была принята на вооружение десять лет назад, прошла ряд модернизаций. Станция ставит помехи в радиочастотном диапазоне. При введении «Жителя» в действие избирательно по частотам «накрывается» сотовая и спутниковая связь. То есть дрон теряет соединение со своим оператором и, в зависимости от заложенной в нем программы, либо приземляется, либо полностью выходит из строя и падает.

Системы радиоэлектронной борьбы «Свет» способны точно определить местоположение управляющего дроном человека. Комплекс проводит анализ и вычисляет координаты источника сигнала любых радиоэлектронных систем. Если «Житель» просто выводит систему управления беспилотниками из строя, то «Свет» позволяет найти того, кто этим аппаратом управляет. И к человеку могут быть приняты либо административные, либо более строгие меры.

При этом надо иметь ввиду следующее, квадракоптеры, чьи владельцы всего лишь самовольно хотят посмотреть на игру с высоты птичьего полета, также будут выведены из строя и, возможно, уничтожены маневренными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выделило Минобороны. Группы оснащены как проверенными, так и экспериментальными техническими средствами.

Стоит отметить, что в нашей стране со времени проведения зимней Олимпиады в Сочи, стала активно внедряться система «Безопасный город». Целый комплекс мер и устройств, используемых не только в Вооруженных силах, но и МВД, МЧС и ФСБ позволяют надежно обезопасить даже самый крупный город в дни проведения в них массовых мероприятий. Система позволяет не только контролировать воздушное пространство и водные акватории, но и наземные территории, в том числе, горные. Так что футбольный Чемпионат мира в России прикрыт и защищен со всех сторон очень надежно.

В перспективе такая защита понадобится и в Арктике, уровень оснащенности радиотехнических войск современными и перспективными средствами вооружения уже достиг 70 процентов.

В Московской зоне ответственности войска уже переоснащены новыми комплексами и средствами автоматизации, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства.