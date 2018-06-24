Хорошеют наши города (Выпуск 4, май-июнь)

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12 июня в Нижнем Новгороде открылась Нижне-Волжская набережная

Праздник открытия начался со снесения «Синего забора», ограждающего строительную площадку почти 10 лет, пока шли споры о судьбе этого участка земли.

Набережная общей протяженностью 9,5 км реконструировалась в несколько этапов, и последний — от Канавинского моста до Рыбного переулка — был самым сложным. Здесь пришлось делать вертикальную планировку и досыпать около 65 тысяч кубометров песка, частично восстанавливать причальную стенку, убирать старые строительные конструкции. Активные работы по благоустройству последней части набережной продолжались почти год. Общая площадь обновленной территории составила 89 тысяч 445 кв. м.: это около 1,5 км прогулочных и велодорожек, 40 тысяч кв. м брусчатки, 22 тысячи кв. м газонов и около 7000 погонных метров лестниц, соединяющих три уровня обновленной набережной. При реконструкции набережная полностью сохранила и свое главное предназначение: еще до завершения строительных работ причальная стенка начала принимать пассажирские теплоходы.

«На этом месте должен был возникнуть торговый центр в четыре этажа, но разум и любовь к родному городу большинства нижегородцев не дали этому чудовищу здесь появиться. В городе все должно строиться на любви и уважении к его историчности. Поэтому я считаю, что сегодня очень искренний и честный праздник. Этого забора больше нет, а у нас есть жемчужина нашего города, которую видно и с той стороны берега, и с проходящих судов», — отметили на открытии набережной.

— 6 июня нижегородская телебашня засветилась огнями. С этого дня (вернее ночи) начался парад флагов стран — участниц чемпионата мира по футболу. В дни матчей на телебашне также будут отображаться флаги играющих команд и световые композиции.

В Подмосковном Реутове продолжается реконструкция «Фабричного двора»

Новый фонтан открылся в парке «Фабричный пруд» г. Реутова Московской области.

Конфигурация фонтана была выбрана в ходе интернет-голосования на городском портале самими жителями. Практически единогласно был выбран трехрядный фонтан с разноцветной подсветкой и динамическим изменением высоты струй, главная из которых достигает 20 метров и стала одной из самых высоких среди фонтанов в Московской области.

Парк «Фабричный пруд» расположен в северной части города между улицами Гагарина, Ашхабадской и Железнодорожной. В настоящее время его общая площадь составляет 5,4 гектара. Протяженность велодорожек — более 1 километра. В центре общественной зоны отдыха находится Фабричный пруд, который и дал наименование парку.

Благоустройство территории началось в 2016 году. За это время была укреплена береговая зона и очищено дно пруда, появились солярий, зона для уличных тренировок, волейбольная площадка, велосипедные дорожки, детская игровая зона в экостиле. На новой сцене у воды начались бесплатные концерты с участием звезд камерной и современной музыки и другие мероприятия. В парке установлена новая уличная мебель, полностью изменена система освещения. Парк был расширен за счет территории «НПО машиностроения». Всего на реконструкцию парка было выделено более 50 миллионов рублей.

— Скейт-парк открылся в г. Клин Московской области

На строительство объекта потратили порядка 20 миллионов рублей из местного и областного бюджетов.

Набережные Калининграда. В Калининграде появился новый многокилометровый пешеходный маршрут

На Октябрьском острове со стороны реки Старая Преголя, построены две новые набережные: Ветеранов и Парадная, а со стороны Новой Преголи благоустроена набережная Генерала Карбышева. Именно от последней через Рыбную деревню и далее через набережные Ветеранов и Парадную жители и гости города смогут проложить свой пеший маршрут до «Стадиона Калининград».

Все объекты оборудованы автомобильной, велосипедной и пешеходной дорожками, камерами видеонаблюдения, освещением, скамейками и урнами. Здесь также появились детские городки, уличные спортивные тренажеры, спуски к воде. На набережной Ветеранов есть смотровая площадка с видом на реку, а к Парадной примыкает пассажирский причал.

«В самом центре Калининграда появился совершенно новый район огромных размеров, какого больше нет в городе. Он снабжен инженерными сетями, прогулочными зонами, дорогами, мостами и всем необходимым для комфортной жизни», — отметили на открытии набережных.

В городе завершается благоустройство острова Канта. На эти цели из областного бюджета выделены 15 млн рублей. В настоящий момент завершены очистка скульптурных композиций и пешеходных дорожек, замена скамеек и урн, заделка швов на лестничных спусках, отсыпка дорожек, выкладка плитки и другие работы.

2 июня новые спортивные площадки открылись в Калининграде

— Многофункциональная универсальная площадка теперь станет спортивным центром парка имени Юрия Гагарина. Здесь оборудовано поле для мини-футбола, волейбола и баскетбола. В зимнее время можно организовать хоккейную арену.

— В этот же день в Южном парке открылась уникальная для региона площадка для занятий экстремальными видами спорта. Здесь оборудована полоса препятствий для рейс-воркаута, параллельного кроссфита и паркура.

— на днях в Московском районе Калининграда открылась универсальная площадка по улице Аллея Смелых.

— На стадионе «Балтика» открылся первый в Калининграде инклюзивный игровой парк c футбольным полем. Он включает в себя просторные площадки с игровыми и спортивными зонами, подходящими для всех желающих, в том числе детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Главная отличительная особенность парка — современное футбольное поле с искусственным покрытием. Задача проекта — дать возможность детям и подросткам с особенностями развития играть и заниматься спортом вместе с их сверстниками. Именно поэтому во всех его зонах есть оборудование, приспособленное для людей с нарушениями развития.

В Санкт-Петербурге открылась восточная часть Муринского парка

Муринский парк официально состоит из четырех кварталов, по которым протекает Муринский ручей (отсюда название). Самый восточный квартал был заросшим, там не было дорожек — только редкие тропинки.15 июня открылась новая часть Муринского парка — между Гражданским проспектом и улицей Руставели. Основную часть территории занял бесплатный велотрек, ради которого там насыпали несколько пригорков.

В прошлом году по заказу комитета по благоустройства началось разбивка недостающей очереди парка. Техника пришла на участок севернее Муринского ручья, вдоль проспекта Луначарского.

По проекту, разработанному ООО «Научно-производственное объединение „Ранд“», основную часть этой территории отдали под извилистую лыжероллерную трассу, она же велотрек, протяженностью 5,7 километра. Она включила несколько новых пригорков.

Также были созданы две детские площадки, площадка со скамейками и клумбами, небольшое количество дорожек. Возле Лужской улицы отрыли пруд-копань. Сохранены противотанковые надолбы на берегу Муринского ручья у улицы Руставели. Часть старых деревьев сохранили, высадили множество новых.

В столице Чувашии Чебоксарах запустили фонтан

В парке культуры и отдыха «Амазония» состоялся пробный запуск фонтана. Фонтан расположен на центральном входе в парк — на Аллее скульптур. Его открытие запланировано в рамках Дня Республики.

Длина фонтана составляет 21,4 м, ширина — 9,3 м. 7 основных струй воды бьют на 4 метра в высоту. Фонтан станет единственным в городе, работающим ежедневно с 10 до 22 часов. Решение о его отключении будет приниматься в зависимости от погодных условий.

В августе, ко Дню города Чебоксары, в подарок всем жителям и гостям города фонтан станет светомузыкальным.

Фонтан построен в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия».

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn_obrazovaniya/Reutov/glava_reutova_otkryl_novyy_fontan_v_gorodskom_parke_v_chest_dnya_pobedy_8654

https://government-nnov.ru/?id=214351

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn_obrazovaniya/Klinskiy-rayon/sovremennyy_skeytpark_otkrylsya_v_klinu_8500

https://gov39.ru/news/101/137211/

https://gov39.ru/news/101/136703/

https://gov39.ru/news/101/136706/

http://kanoner.com/2018/06/15/159839/

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3879750&gov_id=49&type=news&page=5&size=20

Материал подготовлен совместно с Human RS