В Арзамасе после благоустройства торжественно открыли новое общественное пространство — Гайдаровский пруд.

Работы проводились в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Автором концепции и заказчиком работ выступила АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области».

«Продолжаем преображение Арзамаса в рамках развития кластера. Эта работа включает не только приведение в порядок существующих общественных пространств, но и создание новых. Так, Гайдаровский пруд совсем недавно был заброшенной территорией. Теперь это современное место для отдыха жителей и гостей, главной „фишкой“ которого стал ARзамасский гусь», — рассказал директор АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер» Игорь Филиппов.

Благоустройство охватило участок вокруг пруда в границах улиц Горького и Ступина. Площадь обновленного пространства — 9 072 кв. м. В ходе работ проведена очистка самого водоема и прилегающей территории. По одному берегу проложено более 200 метров прогулочной зоны с навесной смотровой площадкой и амфитеатром. Установлены лавочки с навесами, урны, при входе размещен QR-код с подробной информацией о новом общественном пространстве.

Оформление территории связано с архитектурным наследием Арзамаса: в дизайне использованы элементы деревянного зодчества и купеческих домов. Доминанта Гайдаровского пруда — украшенный деревянной резьбой гусь высотой в 185 см, который двигается с помощью кинетического механизма. Его прототипом стала VR-модель, созданная в рамках фестиваля дополненной реальности и цифрового искусства «ARзамас». В оформлении пространства также присутствуют тематические элементы, вдохновленные творчеством Аркадия Гайдара: установлен корабельный штурвал, нанесены цитаты из произведений.

Гайдаровский пруд — один из цепи прудов, появившихся после запруднения реки Сороки, которая протекала оврагом по восточной части города от городского парка и впадала в Тёшу. «Гайдаровским» пруд стали называть в XX веке, после переезда в Арзамас писателя Аркадия Гайдара: свои детские воспоминания, связанные с этим местом, он описал в повести «Школа». Водоем расположен недалеко от дома по улице Горького, где жила семья писателя.