«Агромашхолдинг» представил модель трактора АГРОМАШ ТГ150 тягового класса 3, которая скоро появится на полях страны.

Гидрофицированный гусеничный трактор АГРОМАШ ТГ150 общего назначения оснащается двигателем Д-442-16 мощностью 130 л.с., выпускаемым Алтайским моторным заводом.

Новинка оснащается резиноармированными гусеницами и имеет треугольный гусеничный обвод ходовой системы с верхним расположением ведущих колес и индивидуальной торсионной системой подрессоривания всех катков, включая заднее направляющее колесо. Среднее давление на почву- 0,45 кг/ см кв.

Трансмиссия обеспечивает 15 передач переднего (скорость от 3,2 до 31,3 км/ч) и 3 передачи заднего хода (от 3,2 до 13,2 км/ч). Машина оснащена двухскоростным (540 и 1000 об/мин) валом отбора мощности с независимым приводом. Трактор может эксплуатироваться с полной нагрузкой в разных регионах при температуре воздуха от минус 40 °C до плюс 45 °C.

Поворот трактора осуществляется при помощи бесступенчатого планетарного механизма поворота. Он позволяет совместно с дифференциалом плавно изменять скорости вращения ведущих звездочек в ту или иную сторону. При этом может производить плавный поворот с любым изменением радиуса, а также разворачиваться на месте при вращении звездочек в противоположных направлениях.

На АГРОМАШ ТГ150 установлено заднее навесное устройство НУ-3 рычажно-шарнирного четырехзвенного типа, состоящее из двух подъемных рычагов, двух нижних тяг, двух раскосов, верхней тяги, нижней оси и двух цепей растяжек. Заднее навесное устройство грузоподъемностью 3200 кг можно наладить по двухточечной или трехточечной схеме. Для присоединения прицепных сельхозмашин трактор имеет тягово-сцепное устройство ТСУ-1-Ж. Оно состоит из бугелей, прицепной скобы и тяговой вилки со шкворнем.

Кабина с тонированным стеклом, со стеклоочистителями и стеклоомывателями спереди и сзади, солнцезащитной полосой на переднем стекле и зеркалами заднего вида обеспечивает отличную видимость для контроля передвижения и работы прицепного или навесного оборудования. Она оборудована вентилятором, отопителем, фильтром для предотвращения попадания пыли в кабину, по заказу может быть дополнительно оснащена кондиционером. В открытом положении двери фиксируются пневмоцилиндрами.