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Новые заводы и цеха

Дан старт проекту «Большой Усть-Илимск»

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Группа «Илим» в г. Усть-Илимске запустила комплексный инвестиционныйо проект «Большой Усть-Илимск». Проект предусматривает создание нового завода по производству картона и других упаковочных материалов мощностью 600 тыс. тонн в год. Объём инвестиций составит порядка 1 млрд. долларов. Реализация проекта рассчитана до конца 2021 года. Кроме того, компания проведет масштабную модернизацию действующего производства с увеличением объёмов выпуска целлюлозы на 130 тыс. тонн в год. В результате реализации проекта «Большой Усть-Илимск» и модернизации производительность филиала достигнет 1,5 млн. тонн готовой продукции в год при изначальной проектной мощности 550 тыс. тонн год. Таким образом комбинат в Усть-Илимске войдёт в число крупнейших мировых производителей целлюлозно-бумажной продукции. В настоящее время ведется подготовка документов для присвоения «Большому Усть-Илимску» статуса Приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.

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http://www.ilimgroup.ru/press-tsentr/detail/rukovodstvo-gruppy-ilim-i-gubernator-irkutskoy-oblasti-dali-start-proektu-bolshoy-ust-ilimsk/

Иркутская область, Усть-Илимск, новые заводы и цеха, Илим
  • Нет аватара brat_po_razumu
    25.06.1807:07:08

    Ох, как увидел наверху профиль родного ЛПК — так аж сердце захолонуло!

    А я ж там работал — всего месяц, в палатке, в тайге, ЛПК — уже был, мы строили под него РМЦ.

    Хотел было посмотреть места — а неа, никакие яндекс-карты там ничего не дают…

    Тайга.

    #1047334
    • Нет аватара nabludatel71
      25.06.1809:14:22

      А я там не работал, но приезжал смотреть. Этот профиль ещё на плёночный фотик снимал)

      #1047351
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