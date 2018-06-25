Дан старт проекту «Большой Усть-Илимск»

Группа «Илим» в г. Усть-Илимске запустила комплексный инвестиционныйо проект «Большой Усть-Илимск». Проект предусматривает создание нового завода по производству картона и других упаковочных материалов мощностью 600 тыс. тонн в год. Объём инвестиций составит порядка 1 млрд. долларов. Реализация проекта рассчитана до конца 2021 года. Кроме того, компания проведет масштабную модернизацию действующего производства с увеличением объёмов выпуска целлюлозы на 130 тыс. тонн в год. В результате реализации проекта «Большой Усть-Илимск» и модернизации производительность филиала достигнет 1,5 млн. тонн готовой продукции в год при изначальной проектной мощности 550 тыс. тонн год. Таким образом комбинат в Усть-Илимске войдёт в число крупнейших мировых производителей целлюлозно-бумажной продукции. В настоящее время ведется подготовка документов для присвоения «Большому Усть-Илимску» статуса Приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.