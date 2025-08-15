Группа «Илим» запустила производство премиальной целлюлозы Polar Bear

© www.ilimgroup.ru

Группа «Илим», ведущий производитель целлюлозно-бумажной продукции в России, начала выпуск беленой хвойной целлюлозы премиум-класса под брендом Polar Bear. Новый продукт предназначен для экспорта в Китай и ориентирован на производство высококачественной бумаги и упаковки.

Polar Bear («Полярный медведь») соответствует строгим международным стандартам и отвечает растущему спросу на экологичную и технологичную целлюлозу. Китайский рынок остается ключевым для Группы «Илим»: с 2010 по 2024 год компания поставила в КНР объем продукции, сопоставимый с совокупными поставками всех остальных российских игроков отрасли. Только в 2024 году экспорт достиг рекордных 2,1 млн тонн, укрепляя позиции «Илима» как лидера российско-китайской торговли в этом сегменте, сообщили в ГК Илим.

«Запуск Polar Bear — это не просто выход нового продукта на рынок, это наш ответ на вызовы времени и растущие ожидания наших партнеров в Китае. Мы уверены, что Polar Bear станет символом надежности и качества для производителей бумаги и упаковки, а также внесет вклад в развитие партнерства между Россией и Китаем в сфере ЦБП», — подчеркнул Старший вице-президент по продажам, управлению цепочкой поставок и упаковочному бизнесу Группы «Илим» Алексей Черняев.

Производство целлюлозы Polar Bear налажено на предприятии в Усть-Илимске, где в 2016-2019 годах была проведена масштабная модернизация. Благодаря этим инвестициям завод выпускает продукцию, отвечающую самым высоким требованиям мирового рынка.

