В Ярославле запустили серийное производство новых моделей строительных принтеров

Группа компаний «АМТ-СПЕЦАВИА» запустила в серийное производство новые модели строительных принтеров (COP-printers, Construction Objects Printing).

Строительный принтер S-300 с рабочим полем 11,5×11,0×5,4 м. позволяет возводить непосредственно на фундаменте одно-двухэтажные здания площадью до 120 кв.м.

Строительные принтер S-500 имеет рабочую поверхность 11,5×11,0×15,0 м, что дает возможность строить здания до 5-6 этажей включительно. При этом возможно увеличить рабочее поле S-500 до: 31,0×11,0×80,0 м. Такие параметры делают S-500 самым большим строительным принтером в мире.

Отметим, что дополнительно новые модели обладают существенными особенностями. Так, принтеры АМТ S-300 и AMT S-500 впервые оснащены прямоточной печатающей головкой для быстрой печати. Благодаря этому значительно возрастает производительность — до 2,5 куб.м. в час. Для сравнения, у принтеров первого поколения она составляет 0,6 куб.м. в час, т. е. разница в 4 раза.

Специально для новых моделей принтеров разработана станция приготовления и подачи бетона. Она согласована с печатающей головкой по производительности и скорости экструзии. Станция подачи смеси входит в базовую комплектацию наряду с мойкой высокого давления для обслуживания оборудования. Также в комплект поставки входит компьютер управления с предустановленным лицензионным ПО. Все без исключения принтеры проходят контрольную сборку и тестирование перед отправкой покупателю.

Первым заказчиком принтера новой модели S-500 стала индийская компания-девелопер, планирующая использовать российское оборудование на строительстве жилых микрорайонов этажностью до 10 этажей в южных и восточных штатах Индии. Для этого инженеры «АМТ-СПЕЦАВИА» учли пожелания заказчика и адаптировали принтер для местных климатических условий.

«Новые модели серии S- являются по существу следующим поколением строительных принтеров, — говорит генеральный директор ГК „АМТ-СПЕЦАВИА“. — У нас всё время просили представить решение для многоэтажного строительства. Теперь такое решение есть! Принтеры АМТ S-300 и S-500 — это высокопроизводительное оборудование с беспрецедентно большими возможностями и конкурентной ценой. В разработке мы постарались учесть пожелания компаний-застройщиков и при этом сохранить присущие нашему оборудованию надежность, легкость управления и обслуживания».

Добавим, что первый экземпляр самого большого принтера в мире отправится заказчику этой осенью. По прибытии его на место, команда российских инженеров вылетит в Индию, чтобы сделать пусконаладку оборудования и обучить персонал для самостоятельной работы.

СПРАВКА: Группа компаний «АМТ-Спецавиа» — ведущий разработчик и первый в Европе серийный производитель строительных 3D-принтеров (COP-printers, Construction Objects Printing). С 2015 года предприятие выпускает линейку портальных строительных принтеров: от малоформатных (для печати малых архитектурных форм) до больших (для печати зданий высотой до 80 метров). На сегодня оборудование под торговой маркой «АМТ» поставляется на экспорт и работает в странах ЕС, Средней Азии и Ближнего востока.