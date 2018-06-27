В Атомэнергомаше изготовлены гидрокамеры для второго серийного ледокола «Урал»

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершило изготовление четырёх гидрокамер для первого реактора силовой установки «РИТМ-200» второго серийного универсального атомного ледокола «Урал».

Гидрокамеры являются неотъемлемой частью интегрированного корпуса реактора. Они предназначены для циркуляции охлаждающей среды внутренней полости реактора. Масса одной гидрокамеры — 4,5 тонны.

Сейчас специалисты завода готовятся к процессу сборки гидрокамер с корпусом реактора. Процесс сварки будет проходить в специальном стапеле, где корпус реактора установят в вертикальном положении.

В 2016-2017 годах с производственной площадки ЗиО-Подольска были отгружены и установлены на судне реакторные установки «РИТМ-200» для головного ледокола нового поколения «Арктика» и первого серийного атомохода «Сибирь».

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания РУ «РИТМ-200» — от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов».