Добавить статью
Судостроение и судоходство

В Атомэнергомаше изготовлены гидрокамеры для второго серийного ледокола «Урал»

  •  © atominfo.ru

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершило изготовление четырёх гидрокамер для первого реактора силовой установки «РИТМ-200» второго серийного универсального атомного ледокола «Урал».

Гидрокамеры являются неотъемлемой частью интегрированного корпуса реактора. Они предназначены для циркуляции охлаждающей среды внутренней полости реактора. Масса одной гидрокамеры — 4,5 тонны.

Сейчас специалисты завода готовятся к процессу сборки гидрокамер с корпусом реактора. Процесс сварки будет проходить в специальном стапеле, где корпус реактора установят в вертикальном положении.

В 2016-2017 годах с производственной площадки ЗиО-Подольска были отгружены и установлены на судне реакторные установки «РИТМ-200» для головного ледокола нового поколения «Арктика» и первого серийного атомохода «Сибирь».

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания РУ «РИТМ-200» — от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов».

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://atominfo.ru/newss/z0672.htm

Росатом, Атомэнергомаш, ОКБМ Африкантов, судоходство, атомный ледокол, атомный флот, ледокол, РИТМ-200
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,