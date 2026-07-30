На подольском заводе «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома») завершено производство двух реакторных установок РИТМ-200 для строящегося универсального атомного ледокола «Ленинград». С их изготовлением полностью укомплектовано оборудование реакторного отделения будущего судна.

Имена реакторам выбрали не случайно. По инициативе ветеранов и блокадников, поддержанной госкорпорацией, установки получили названия «Искра» и «Январский гром» — в честь двух легендарных военных операций 1943-1944 годов, которые привели к прорыву и полному снятию блокады Ленинграда. Год назад, напомним, «Росатом» возобновил традицию присваивать реакторным установкам имена собственные. Первыми официальными именами были «Илья Муромец» и «Добрыня Никитич» — их получили реакторы для головного ледокола проекта «Россия».

В создании реакторных установок участвуют несколько предприятий машиностроительного дивизиона госкорпорации. Металлургические заготовки изготавливают в Санкт-Петербурге, внутрикорпусные устройства — в Нижнем Новгороде («ОКБМ Африкантов»), финальная сборка корпуса проходит в Подольске на «ЗиО-Подольск». Именно подольский завод является комплектным поставщиком и изготовителем корпусов реакторов для ледоколов проекта 22220 и перспективных атомоходов.

Энергоустановка каждого ледокола состоит из двух реакторов РИТМ-200. Это новейшая разработка российских атомщиков, в которой реактор объединён с парогенераторами — такое решение повысило надёжность конструкции, снизило вес и позволило судам одинаково уверенно ходить как по глубокой воде, так и заходить в устья сибирских рек. Реакторы рассчитаны на 40 лет работы в ледовых условиях, обеспечивая бесперебойную проводку судов по Северному морскому пути. Без этих машин, способных пробивать многометровые льды, невозможно представить развитие важнейшей логистической артерии страны. Сейчас установки этого типа уже работают на атомоходах «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Ещё три ледокола проекта 22220 строятся: «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».