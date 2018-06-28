В Подмосковье открылся завод по производству кормов для животных

Завод ООО «Петкорм» по производству кормов для животных открыли в деревне Шелепино Дмитровского района. В Подмосковье уже существуют заводы подобного типа, но это первый российский.

На заводе будет производится около 75 наименований продукции: кусочки, паштеты, крупнокусковые в соусе, в желе, в собственном соку, в жестяной банке 7 типов размеров, в пауче, в ламистере. Все продукты стерилизованные и гарантированного качества по уровню обеспечения питательными веществами домашних животных.

На первом этапе в завод вложено 1,8 млрд рублей, общий объем инвестиций по проекту составит 3,5 млрд рублей. Запуск производства позволил создать 30 рабочих мест, а в ближайшем будущем их количество увеличится до 70.

Завершение работ второго этапа, после которого завод сможет производить сухие корма на зерновой основе, запланировано на 2020 год. В цехе сухих кормов планируется создание до 100 рабочих мест.

Уже заключены контракты на поставку сырья, тары и упаковки с ведущими российскими производителями. Инженерная инфраструктура — на 80% от отечественных поставщиков. Продукция завода выпускается под заказ и является импортозамещающей.

Российское предприятие на этом рынке — это большой шаг вперед, тем более предприятие, которое специализируется именно на кормах и создано по последним технологиям. Все специалисты говорят о недозагруженности российского рынка и его достаточно высокой импортозависимости.

Предприятие по переработке — это одно из звеньев в цепи. Следующими должны стать предприятия по заготовке ингредиентов, которые используются в производстве финальной продукции, а дальше это уже должно спускаться на уровень сельхозпредприятий, которые готовят непосредственно сырье для производства. Отрасль переработки пищевых продуктов и кормов для животных — это отрасль в пищевой промышленности, которая не падала ни разу за 12 лет.