В Узбекистане началась сборка тракторов ЧТЗ

В Ташкенте впервые собрали из машинокомплектов бульдозер Б10М разработки Челябинского тракторного завода (в составе группы УВЗ входит в Ростех). Сборку машин освоил узбекский дилер предприятия — компания ROAD BILDING TECHNICS. В планах у узбекских партнеров приобрести и собрать в течение года пробную партию тракторов ЧТЗ.

В 2017 году челябинские тракторостроители подписали дилерское соглашение с этой фирмой, а также договор о сотрудничестве, который дает право узбекским партнерам самостоятельно собирать из узлов и деталей две модели заводских тракторов с механической трансмиссией. Это серийный шестикатковый Б10М с двигателем Д-180 и пусковым мотором и его болотоходная версия — Т10МБ. Собственно бульдозерное оборудование в комплект не входит и приобретается отдельно — как запчасти. Первенец, собранный дилером, оснащен только отвалом и жестким прицепным устройством. Эта машина уже продана конечному потребителю и будет работать в нефтегазовой отрасли.

Новый партнер ЧТЗ располагает хорошей производственной базой, специалистами и имеет опыт работы с техникой предприятия. Тем не менее, при подготовке к сборочным работам представители фирмы знакомились с тем, как поставлено дело у заводского дилера в Казахстане, в компании «Дормаш-ЧТЗ», где хорошо освоили сборочные операции. Сейчас узбекский партнер дорабатывает технологию сборки и решает вопросы сертификации в этой среднеазиатской республике собранных из тракторокомплектов машин. Тогда на них можно ставить шильдик, что это продукт узбекско-российского производства. Такая техника уже не будет считаться импортной и сможет участвовать в государственных тендерах и конкурсах в Узбекистане как национальный товар.

До недавнего времени сборка техники ЧВЗ из тракторокомплектов производилась в четырех странах ближнего зарубежья — в Беларуси, на Украине, в Казахстане и в Киргизии. Теперь к этому списку добавился Узбекистан