ОДК поставила оборудование аргентинской газотранспортной компании

Объединенная двигателестроительная корпорация поставила крупнейшей аргентинской газотранспортной компании Transportadora de Gas del Sur S.A. индустриальный газотурбинный двигатель НК-14СТ. Двигатель будет эксплуатироваться в составе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Индио-Рико».

Двигатель НК-14СТ разработки самарского предприятия ОДК — ПАО «Кузнецов» предназначен для привода центробежного нагнетателя газоперекачивающего агрегата. По сравнению с предшественниками, он обладает большей мощностью и более высоким КПД, имеет измененную проточную часть и конструкцию турбин. Двигатель работает во всех климатических условиях, а его ресурс составляет 50 000 часов.

«Сотрудничество ОДК и крупнейшей аргентинской газовой компании в последние годы активно развивается. В прошлом году было подписано соглашение о поставке запасных частей для поставленных ранее двигателей. Аргентинские партнеры высоко оценивают продукцию наших предприятий, а также услуги сервиса, которые мы оказываем. Мы планируем расширять сотрудничество, в настоящий момент прорабатывается возможность заключения новых контрактов на поставку как запчастей, так и новых двигателей», — прокомментировал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

Перспективным направлением сотрудничества ОДК и TGS могут стать модернизация компрессорных станций и локализация в Аргентине отдельных технологий капитального ремонта двигателей НК-14СТ.

TGS является крупнейшим производителем и поставщиком природного газа в Аргентине. Компания эксплуатирует самую протяженную трубопроводную систему страны и Латинской Америки. Благодаря трем магистральным трубопроводам Neuba I, Neuba II и San Martín компания транспортирует 60% всего природного газа, потребляемого в Аргентине, поставляет его дистрибьюторам и промышленным предприятиям.