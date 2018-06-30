Мост через реку Которосль открыт в Ярославле

Открытие автодорожного моста через реку Которосль состоялось в Ярославле. Реконструкция моста, признанного аварийным, началась в 2017 году. Фактически, старый мост был снесен и вместо него был построен новый. За 57 лет эксплуатации объект износился более чем на 70%, отдельные конструкции — на 100%. Перед ремонтом мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств.

Стоимость нового моста составила 642 миллиона рублей, большая часть из которых — средства федерального бюджета.

Автодорожный мост через реку Которосль рядом с Комсомольской площадью имеет важное значение для Ярославля. Он связывает три района города, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры».

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