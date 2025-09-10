Мост через реку Лену в Усть-Куте открылся после реконструкции
В Усть-Куте завершена реконструкция моста через реку Лену, который является ключевым звеном транспортной системы северных территорий Иркутской области и Республики Бурятия. Его провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», общая стоимость работ составила 404,6 миллиона рублей, их выделили из федерального и областного бюджетов. Ремонт такого сложного и ответственного объекта, как мост через крупную судоходную реку, требовал особого подхода. Были успешно решены все технологические задачи. Ремонт этого моста — это не просто обновление инфраструктуры, это укрепление транспортного каркаса всей северной территории, куда отправляются машины из Усть-Кута, движение открыто для всех видов транспорта и теперь оно безопасно.
Мост железобетонный, его длина — 394 метра, ширина — 15,12 метров, ширина проезжей части — семь метров. Во время капитального ремонта специалисты заменили плиты проезжей части, отремонтировали береговые и промежуточные опоры, уложили асфальтобетонное покрытие как на самом мосту, так и на подходах к нему. Кроме того, выполнили окраску пролётных строений в цвета российского флага и провели полное обустройство: установлены новые барьерные ограждения и системы наружного освещения для безопасности пешеходов и автомобилистов, нанесена дорожная разметка, установлены знаки. К работам приступили в 2023 году, сначала их провели на левой, а затем на правой стороне. Движение автомобильного транспорта было реверсивным. Под мостом провели коммуникации, необходимые для строительства нового микрорайона Усть-Кута.
Мост через реку Лену расположен на автомобильной дороге Усть-Кут — Уоян, которая входит в опорную сеть дорог Российской Федерации. По ней идёт снабжение северных территорий региона, доставляют тяжёлые грузы в Республики Бурятию, а также на северные месторождения полезных ископаемых. В 2023 году в Усть-Куте, который является опорной территорией Иркутской области, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» провели реконструкцию еще одного моста — через реку Куту, который был разрушен ледоходом.
