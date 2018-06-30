Производство кобальта-60 (Co-60) на Смоленской АЭС

На Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей (ДПК) в реакторную установку энергоблока № 2 в рамках реализации проекта АО «Концерн Росэнергоатом» по промышленному производству кобальта-60 (Co-60). Загрузка партии ДПК продлится до конца декабря.

Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, комментируя событие, отметил: «Загрузка поглотителей нового поколения на энергоблоке № 2 — это ключевое событие 2018 года на пути к достижению стратегической цели Росатома по созданию новых продуктов для российского и международного рынка. Развивая компетенции в области современных радиационных технологий, мы используем способность наших реакторов не только вырабатывать электроэнергию, но и производить востребованную в мире продукцию, имеющую широкое применение в медицине и промышленности».

Загрузку первого кобальтового поглотителя на энергоблоке № 2, которая осуществлялась с помощью разгрузочно-загрузочной машины, выполнил персонал реакторного цеха и блочного щита управления АЭС. Перед этим был проделан ряд подготовительных работ, в частности, разработано обоснование безопасности эксплуатации энергоблоков с ДПК, а также получены разрешительные документы на эксплуатацию в Ростехнадзоре.

«Процесс облучения кобальта для получения требуемой активности длится 5 лет. Мы контролируем величину накопленной удельной активности по Со-60 в специальном программном комплексе, позволяющем получать расчетные данные в режиме реального времени, — сообщил замначальника отдела радиационных технологий Смоленской АЭС Руслан Смирнов.

Проект по наработке изотопа Со-60 на первом энергоблоке САЭС стартовал 30 сентября 2017 года, когда был загружен первый дополнительный кобальтовый поглотитель. В начале 2019 года дополнительные кобальтовые поглотители, которые изготавливает и поставляет ПАО «Машиностроительный завод», загрузят в реактор 3-го энергоблока САЭС, а уже в 2022 году начнется извлечение облученных изделий из реактора энергоблока № 1. Далее специалисты отдела радиационных технологий, используя специализированное оборудование и оснастку, разделят кобальтовые поглотители на элементы и загрузят полученные источники с кобальтовыми капсулами в транспортные контейнеры. Окончательную подготовку высокоактивной продукции для передачи заказчику будет производить Ленинградская атомная станция: она занимается производством Со-60 уже более 20 лет и обладает большим опытом, который готова передать специалистам Смоленской АЭС.

Для справки:

Области применения радиоизотопа очень широки: он используется в ядерной медицине для стереотаксической радиохирургии, лучевой терапии, стерилизации медицинских инструментов и материалов, продуктов питания, для повышения прочности полимеров, проверки качества изделий из металла, очищения промышленных отходов, стимуляции урожайности зерновых и овощных культур.

Отметим, что технологическая и конструктивная особенность реакторов типа РБМК-1000 позволяет выполнять загрузку и выгрузку кобальтовых поглотителей на работающем реакторе в любой момент времени и облучать большой объем стартового материала Со-59 с обеспечением высокого уровня ядерной и радиационной безопасности.Смоленская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). АЭС ежегодно выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд. киловатт-часов электроэнергии, что составляет около 11% энергии, вырабатываемой в концерне «Росэнергоатом», и более 80%, производимой энергопредприятиями Смоленской области.