Строительство Центра подготовки военнослужащих в Московской области

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство 10-ти объектов Центра подготовки для военнослужащих в поселке Кубинка-2 (Московская область).

Сотрудники Главного военно-строительного управления по специальным объектам (ФГУП «ГВСУ по СО» — входит в состав ВСК МО РФ) построили штаб, два здания для размещения воинских подразделений, строевой плац с трибуной, проложили инженерные сети, сделали автомобильные дороги, установили ограждения.

Здания и сооружения для военнослужащих и обслуживающего персонала обеспечены всем необходимым. Оборудованы учебные помещения, в которых установлена современная эргономичная мебель, специальные тренажеры, смонтированы локальная вычислительная сеть и телевизионная система. Объекты построены по принципу «умного дома» — управление всеми жизненно важными системами автоматизировано. Это позволяет рационально использовать энергетические и тепловые ресурсы и обеспечивает хорошие условия для солдат и офицеров. Учитывая специфику воинских подразделений, которые проходят обучение в Центре, большое внимание уделено физической подготовке личного состава.

«Необходимо отметить, что большое внимание военные строители уделили вопросам безопасности проживания военнослужащих. В каждом здании и сооружении смонтированы: автоматическая пожарная сигнализация с голосовым оповещением и управлением эвакуацией людей при пожаре, противодымная защита, а также комплексная автоматизированная система видеонаблюдения. Все данные отображаются на экранах мониторов в помещении дежурного, что позволит в круглосуточном режиме обеспечить покой и отдых защитников Отечества», — сообщил Павел Чекалин, руководитель проекта ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам».

До конца 2018 года планируется передать в эксплуатацию еще 8 объектов: учебный корпус, здания для размещения подразделений и подготовки военнослужащих непосредственно по задачам, контрольно-пропускной пункт, узел связи. Общая площадь всех сооружений — 25000 м2, строительный объем 90 000 м3.

В Кубинке-2 создается «Центр подготовки военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации». В нем смогут проходить специальную подготовку более 1500 контрактников, а также младший командный состав военных округов и флотов.