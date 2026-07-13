В Карелии открыли первый в России завод полного цикла по переработке водорослей Белого моря
Производственный комплекс общей площадью почти 3 тысячи кв. метров построен в поселке Березовка Кондопожского района. Объем инвестиций превысил 500 млн рублей. На предприятии будет создано порядка 100 рабочих мест.
Новый завод в Карелии — первое в России предприятие полного цикла по переработке водорослей Белого моря — ламинарии и фукуса. Масштабный проект реализован в рамках концессионного соглашения между Правительством региона и компанией «Биомедицинские Инновационные Технологии». Производственный комплекс находится в республиканской собственности.
Из бурых водорослей Белого моря, уникальных по своему химическому составу, завод будет выпускать детское витаминное питание, биологически активные добавки и лечебно-диетические продукты.
Завод будет выпускать 10 тысяч тонн готовой продукции в год. Выход на полную мощность запланирован на 2027 год.
В ближайшей перспективе Карелия станет основной производственной площадкой НПО «БИТ» по переработке водорослей. Таким образом, в республике создаётся полноценный биотехнологический кластер, объединяющий добычу сырья, производство и науку. Компания является стратегическим партнёром «Курчатовского института» и применяет в производстве лучшие отечественные разработки. Подготовку кадров предприятие будет осуществлять в сотрудничестве с Петрозаводским государственным университетом.
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