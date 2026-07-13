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artal Агропром и пищевая промышленность

В Карелии открыли первый в России завод полного цикла по переработке водорослей Белого моря

© gov10.ru

Производственный комплекс общей площадью почти 3 тысячи кв. метров построен в поселке Березовка Кондопожского района. Объем инвестиций превысил 500 млн рублей. На предприятии будет создано порядка 100 рабочих мест.

Новый завод в Карелии — первое в России предприятие полного цикла по переработке водорослей Белого моря — ламинарии и фукуса. Масштабный проект реализован в рамках концессионного соглашения между Правительством региона и компанией «Биомедицинские Инновационные Технологии». Производственный комплекс находится в республиканской собственности.

Из бурых водорослей Белого моря, уникальных по своему химическому составу, завод будет выпускать детское витаминное питание, биологически активные добавки и лечебно-диетические продукты.

Завод будет выпускать 10 тысяч тонн готовой продукции в год. Выход на полную мощность запланирован на 2027 год.

В ближайшей перспективе Карелия станет основной производственной площадкой НПО «БИТ» по переработке водорослей. Таким образом, в республике создаётся полноценный биотехнологический кластер, объединяющий добычу сырья, производство и науку. Компания является стратегическим партнёром «Курчатовского института» и применяет в производстве лучшие отечественные разработки. Подготовку кадров предприятие будет осуществлять в сотрудничестве с Петрозаводским государственным университетом.

© gov10.ru

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Источник: gov10.ru

Комментарии 2

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  • lapshin-89 lapshin-8913.07.26 11:20:58

       
    Не совсем понятно почему он первый, Архангельский водорослевый комбинат уже больше 100 лет работает.

    #1319220
    • Нет аватара dimaxa13.07.26 13:32:15

      Может он первый полного цикла?

      #1319231