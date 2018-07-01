Первые тракторы «БТЗ» представлены в Брянске

«Брянский тракторный завод», а также входящие в корпорацию «Русские машины» «Группа ГАЗ», «РМ-Терекс» и AGCO-RM 28 февраля провели совместную презентацию современной строительно-дорожной, автомобильной и сельскохозяйственной техники на площадке завода «Брянский арсенал».

«Брянский тракторный завод» презентовал три машины — колесный сельскохозяйственный трактор БТЗ-243К, гусеничный сельскохозяйственный трактор БТЗ-181 и промышленный трактор БТЗ-150К.

БТЗ-150К комплектуется двигателем ЯМЗ-236 мощностью 180 л.с. Модель отличается высокой производительностью, экономичностью и простотой в обслуживании. Трактор оптимально подходит для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ, а в комплексе с мульчерным оборудованием позволяет эффективно решать задачи аграрных хозяйств и дорожно-коммунальных служб по расчистке территорий.

БТЗ-243К — дальнейшая модернизированная версия трактора БТЗ-150К. Комплектуется двигателем ЯМЗ-536 мощностью 250 л.с. В процессе создания этой модели применялись новейшие технологии, которые позволили модифицировать трансмиссию, гидравлику, а также навесную систему для эффективного использования трактора с современным высокоскоростным сельскохозяйственным орудием. Новый эргономичный дизайн в сочетании с новой облицовкой позволил упростить доступ к основным узлам трактора, а также увеличить рабочую зону видимости оператора, в чем губернатор Брянской области убедился лично, поднявшись на борт самого мощного трактора в модельной линейке БТЗ.

Гусеничный сельскохозяйственный трактор БТЗ-181 отличается модифицированными системами управления, трансмиссией и ходовой, а также эргономичным дизайном и повышенным комфортом для оператора. Модель предназначена для выполнения сельскохозяйственных операций, включая основную обработку почвы и посев. Трактор эффективно интегрируется в современные сельскохозяйственные технологии, требующие высокого тягового усилия. Несомненным преимуществом гусеничного трактора БТЗ-181 является низкая стоимость владения.