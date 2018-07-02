На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершено бетонирование купола наружной защитной оболочки



На БелАЭС забетонировали купол первого энергоблока

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На первом блоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения — АСЭ, инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») специалисты завершили бетонирования купола наружной защитной оболочки (НЗО).

«Бетонирование НЗО завершает этап строительно-монтажных работ на здании реактора и позволяет специалистам приступить к полномасштабным монтажным и пусконаладочным работам оборудования и систем реакторной установки», — отметил старший вице-президент по управлению российскими проектами АО ИК «АСЭ» Сергей Олонцев.

В общей сложности в купольную часть здания реактора было уложено 1500 кубометров бетона, качество которого контролировалось на протяжении всего периода выполнения работ.