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Российские проекты за рубежом

На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершено бетонирование купола наружной защитной оболочки

  • На БелАЭС забетонировали купол первого энергоблока
  • На БелАЭС забетонировали купол первого энергоблока
  •  © belnovosti.by

На первом блоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения — АСЭ, инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») специалисты завершили бетонирования купола наружной защитной оболочки (НЗО).

«Бетонирование НЗО завершает этап строительно-монтажных работ на здании реактора и позволяет специалистам приступить к полномасштабным монтажным и пусконаладочным работам оборудования и систем реакторной установки», — отметил старший вице-президент по управлению российскими проектами АО ИК «АСЭ» Сергей Олонцев.

В общей сложности в купольную часть здания реактора было уложено 1500 кубометров бетона, качество которого контролировалось на протяжении всего периода выполнения работ.

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http://www.atominfo.ru/newss/z0692.htm

Росатом, энергетика, АЭС, Белорусская АЭС, Белорусия, Российские проекты за рубежом
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