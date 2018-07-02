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Модернизированный вариант МТ-ЛБ разработки АО «Ремдизель»

АО «Ремдизель» (Набережные Челны) представило опытный образец модернизированного легкого бронированного тягача МТ-ЛБ с установленной гидрообъемной передачей (ГОП), что намного повышает управляемость МТ-ЛБ. На предприятии также рассматривается возможность создания модификации МТ-ЛБ с возможностью сменного управления — как с механиком-водителем, так и безэкипажном варианте (в зависимости от тактической ситуации). Разработка на сегодняшний день полностью инициативная.

  • IMG_0147
  • IMG_0147
  •  © ic.pics.livejournal.com
Опытный образец модернизированного на АО «Ремдизель» (Набережные Челны) легкого бронированного тягача МТ-ЛБ с установленной гидрообъемной передачей (ГОП)

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  • IMG_0148
  •  © ic.pics.livejournal.com
Инженерам остается автоматизировать переключение передач, подачу топлива, добавить средства наблюдения, чтобы сделать полноценный безэкипажный вариант МТ-ЛБ
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  • IMG_0149
  •  © ic.pics.livejournal.com
Гидроообъемная передача (ГОП) механизма поворота крупным планом. «Сделано в России"
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  • IMG_2406
  •  © ic.pics.livejournal.com
И с левого борта
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  • IMG_2407
  •  © ic.pics.livejournal.com
Благодаря ГОП машина в пилотируемом варианте управляется с помощью джойстика
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  • IMG_0146
  •  © ic.pics.livejournal.com
Невозможно было пройти мимо автомобиля МАЗ-543, прошедшего капитальный ремонт на АО «Ремдизель»

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https://bmpd.livejournal.com/3255562.html

Ремдизель, МТ-ЛБ
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