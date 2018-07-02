Модернизированный вариант МТ-ЛБ разработки АО «Ремдизель»

АО «Ремдизель» (Набережные Челны) представило опытный образец модернизированного легкого бронированного тягача МТ-ЛБ с установленной гидрообъемной передачей (ГОП), что намного повышает управляемость МТ-ЛБ. На предприятии также рассматривается возможность создания модификации МТ-ЛБ с возможностью сменного управления — как с механиком-водителем, так и безэкипажном варианте (в зависимости от тактической ситуации). Разработка на сегодняшний день полностью инициативная.



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© ic.pics.livejournal.com Опытный образец модернизированного на АО «Ремдизель» (Набережные Челны) легкого бронированного тягача МТ-ЛБ с установленной гидрообъемной передачей (ГОП)