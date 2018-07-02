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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Агропромышленный комплекс страны во 2 квартале 2018 года (обзор новых производств)

  •  © www.gks.ru

Во втором квартале 2018 года агропромышленный сектор страны продолжал уверенный рост, опережая по темпам развития другие отрасли народного хозяйства. Согласно данных Росстата объём производства продукции сельского хозяйства за 5 месяцев этого года вырос на 2,5%.

Рост наблюдается во всех основных секторах:

— производство скота и птицы на убой (в живом весе) — 104,6%,

— производство молока — 101,9%,

— производство яиц — 101,4%,

— экспорт пшеницы достиг 52 млн. тонн, что является новым рекордом (в прошлом сельскохозяйственном году экспортировано 35 млн. тонн).

А тем временем на Юге в Краснодарском, Ставропольском крае, Ростовской области и в Крыму началась уборка нового урожая.

Во 2 квартале 2018 года в России запущены 12 предприятий с капиталовложениями более 1 млрд. рублей, в том числе:

— 2 молочных комплекса,

— 1 площадку доращивания на свинокомлексе и 1 племенную свиноферму,

— 1 птицеводческую площадку,

— 3 тепличных комплекса (в том числе 2 овощных и 1 грибной),

— 2 завода детского питания,

— 1 завод по переработке картофеля,

— 1 завод кормовых добавок для животных.

Также в обзор открытых во 2 квартале производств включены 7 предприятий с инвестициями от 500 млн до 1 млрд рублей.

Общий объём заявленных и оценённых инвестиций составил не менее 35 млрд рублей.

Начнём обзор с крупнейших запущенных объектов:

1. 25 апреля в ОЭЗ «Липецк» открыт завод по переработке картофеля. Это самый масштабный в России завод по производству картофеля фри.

  •  © www.gks.ru

Он построен совместно российским предприятием «Белая дача» и американской компанией Lamb Weston.

С открытием завода в Липецкой области создано 218 новых рабочих мест.

  •  © www.gks.ru

К концу 2019 года ожидается, что завод выйдет на полную производственную мощность, которая составит примерно 200 тысяч тонн картофеля в год.

Объем инвестиций в проект составил 8,7 млрд рублей.

2. 6 июня в Ногинском районе Подмосковья открылся тепличный комбинат «Агрокомплекс «Иванисово» группы компаний «Виктория Эстейт».

  •  © www.gks.ru

Теплицы комплекса занимают 20,4 гектара: две — рассадные, еще восемь — производственные.

  •  © www.gks.ru

Реализация проекта включает пять этапов, сейчас завершен первый из них. Объем инвестиций составил 6,5 млрд рублей.

На предприятии создано почти 500 рабочих мест.

Планируемый объем выпускаемой продукции — около 21 тысячи тонн в год при расчетной урожайности огурцов 135 килограммов на квадратный метр, томатов — 72,6 килограмма на квадратный метр. Также в теплицах будут выращивать перцы.

С некоторым отрывом по размеру инвестиций идут ещё 10 предприятий:

3. 12 апреля «Агрофирма «Выборжец» ввела в эксплуатацию во Всеволожском районе Ленинградской области новый тепличный комплекс по производству зелени.

  •  © www.gks.ru

Общий объем инвестиций в проект составил 2,7 млрд. рублей.

Площадь комплекса составляет 6 гектаров. В новом тепличном комплексе начато производство около 20 видов салатов и зеленых культур. Мощности теплицы позволяют производить до 25 млн. упаковок свежей зелени в год. Все процессы выращивания растений непрерывны и полностью автоматизированы. Конвейерная линия рассчитана на выпуск более 20 видов свежих салатов и зелени. На предприятии создано 70 новых рабочих мест.

4. 23 апреля новый завод по производству детского питания открылся в Тимашевске Краснодарского края на территории местного молочного комбината.

  •  © www.gks.ru

Общий объем инвестиций в проект составил около 2 млрд. рублей.

С запуском новых линий общая производственная мощность завода выросла почти на 25 тонн готовой продукции в сутки, достигнув среднесуточного показателя в 725 тонн. Ассортимент составляет 110 наименований продукции под марками «Кубанская буренка», «Чудо», «Веселый молочник», «Домик в деревне», детское питание «Агуша» и другие.

Дополнительно создано 67 рабочих мест.

5. 30 мая в подмосковном Ногинске открыт завод по производству детского питания сербской компании «Фармалакт».

  •  © www.gks.ru

Мощность производства детских смесей составит 30 тонн в сутки. Кроме того, на предприятии будет изготавливаться детское печенье в объеме 15,4 тонны в сутки и детский чай в объеме 7,92 тонны в сутки.

Объем инвестиций в проект составил 1,35 млрд рублей.

Создано более 180 новых рабочих мест.

6. 31 мая Группа компаний «Черкизово» открыла в селе Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области площадку «Доращивание-Откорм» ООО «Черкизово-Свиноводство». Её мощность составит 40 тыс. голов.

  •  © www.gks.ru

Проект по развитию свиноводства в Воронежской области является одним из крупнейших в России. В него вошло строительство племенных ферм в Нижнедевицком районе; комбикормового завода и элеватора, семи комбинированных площадок «Доращивание-Откорм» мощностью 40 тыс. голов единовременного содержания в год каждая. Пять из них — в Семилукском муниципальном районе и две площадки в Нижнедевицком муниципальном районе.

Общий объём инвестиций в проект превышает 8 млрд рублей.

Площадка в селе Кучугуры является предпоследней, шестой по счету. Данный этап реализации проекта создаст дополнительно более 70 рабочих мест.

7. 7 июня в Мокшанском районе Пензенской области ГК «Дамате» ввела в эксплуатацию первую птицеводческую площадку, рассчитанную на 260 тыс. голов посадочного поголовья.

  •  © www.gks.ru

Суточные цыплята доставлены в Мокшанский район из собственного инкубатора компании. Птицеводческий блок включает в себя также собственный водозаборный узел, пометохранилище, а также 2,5 тыс. га земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Все площадки оснащены автоматическими линиями кормления, поения и климат-контроля. Управление системами полностью автоматизировано, все данные аккумулируются в ситуационном центре компании в центральном офисе в Пензе. Особое внимание уделено биологической и санитарной безопасности, что особенно актуально для обеспечения биобезопасности территорий.

Создано 50 новых рабочих мест.

8. 7 июня ООО «Грибная радуга» запустила вторую очередь комплекса по выращиванию грибов в д. Чаплыгино Курской области и увеличила производственную мощность до 8 тыс. тонн шампиньонов в год.

  •  © www.gks.ru

Общий объем инвестиций в строительство первой и второй очереди комплекса составил около 2,5 млрд руб.

Выращивание шампиньонов на второй очереди комплекса запущено в середине мая. Комплекс полностью работает на собственном компосте.

9. 15 июня в селе Мамоновка Воронежской области открыт молочный комплекс ООО «Мамоновские фермы», рассчитанный на 2200 голов дойного стада породы джерси.

  •  © www.gks.ru

Инвестиции в комплекс составили 1,4 млрд рублей.

При выходе на проектную мощность на комплексе будет производиться 74 тонны молока в день.

10. Также 15 июня в Воронежской области открылся еще один молочный комплекс на 1500 коров открыло ООО «Агрофирма Нива Придонья» в селе Бабка Воронежской области.

  •  © www.gks.ru

Это уже третий комплекс компании.

Его стоимость составила 1,2 млрд рублей.

11. 26 июня группа компаний «Русагро» начала поставку первой партии свиноматок на новую племенную ферму, построенную в ТОСЭР «Михайловский» Приморского края.

  •  © minvr.ru

В настоящее время завезено 500 свиней. До декабря 2018 года планируется поставить 3 600 свиноматок и 80 хряков из Дании. С 2016 года «Русагро» реализует на Дальнем Востоке проект по строительству вертикально-интегрированного свиноводческого кластера мощностью 82 тыс. тонн свинины в живом весе.

Общий объём инвестиций в две очереди проекта составит 27,7 млрд рублей.

12. 28 июня завод ООО «Петкорм» по производству кормов для животных открыли в деревне Шелепино Дмитровского района Московской области.

  •  © www.gks.ru

На заводе будет производится около 75 наименований продукции: кусочки, паштеты, крупнокусковые в соусе, в желе, в собственном соку, в жестяной банке 7 типов размеров, в пауче, в ламистере. Все продукты гарантированного качества по уровню обеспечения питательными веществами домашних животных.

На первом этапе в завод вложено 1,8 млрд рублей.

Запуск производства позволил создать 30 рабочих мест, а в ближайшем будущем их количество увеличится до 70.

В третью группу запущенных объектов можно отнести предприятия с инвестициями от 0,5 до 1 млрд рублей.

13. 4 апреля в Ростове Великом (Ярославская область) состоялась церемония открытия нового цеха.

  •  © www.gks.ru

На кофе-цикорном комбинате «Аронап» будут производить растительные экстракты для пищевой, косметической и фармацевтической продукции. С выходом цеха на полную мощность будет создано дополнительно около 50 рабочих мест.

14. В Георгиевске Ставропольского края 12 апреля состоялось открытие после ремонтных работ и модернизации «Первого Георгиевского консервного завода».

  •  © www.gks.ru

В том числе состоялся запуск новой линии по переработке яблок.

Инвестор вложил в возрождение предприятия, которое простаивало 15 лет, около 553 млн. рублей.

Работу на заводе смогут найти около 200 постоянных и до 50 сезонных рабочих.

15. «Сибирская Аграрная группа» запустила на территории свинокомплекса «Томский» новый комбикормовый завод, построенный в рамках реконструкции предприятия.

  •  © www.gks.ru

16. «Группа Черкизово» в мае заселила седьмую площадку доращивания-откорма в Тербунском районе Липецкой области.

  •  © www.gks.ru

Тем самым завершено строительство свинокомплекса в Тербунском районе.

Новая площадка стоимостью 500 млн. рублей рассчитана на единовременное содержание 40 тысяч голов в год, что обеспечит около 5 100 тонн свинины в живом весе в год.

17. Семикаракорский сыродельный завод запущен 31 мая в Ростовской области после модернизация производства.

  •  © tardis.pro

Проведена замена устаревшего оборудования (сыроизготовители, пастеризаторы, линии по покрытию сыра в пластификат), что увеличило мощности переработки молока на 20-25%: с 440 тонн в сутки до 570 тонн.

Общий объём инвестиций в модернизацию завода оценивается в 500 млн рублей.

18. 8 июня крупнейший в России и Европе завод по производству комплексных пищевых добавок открылся в Лыткарино Московской области.

  •  © www.gks.ru

Он построен на территории Лыткаринского мясоперерабатывающего комбината, входящего в ГК «Рузком».

Завод производит функциональные смеси, пищевые добавки и вкусо-ароматические смеси для мясных и колбасных изделий. Производительсность завода составляет 29 тонн готовых комплексных пищевых добавок в час. Запуск нового производства позволит снизить зависимость отечественных производителей пищевой продукции от зарубежных пищевых добавок. В цехах еще продолжается наладка оборудования, а график заказов уже расписан на несколько месяцев вперед. Первую партию ждут в Польше и Азербайджане. Новый завод позволит создать свыше 100 рабочих мест для жителей Подмосковья.

19. В Багратионовском городском округе Калининградской области группа компаний «Продукты Питания» открыла 17 июня новое птицеводческое производство — инкубаторий на 45 миллионов яиц в год.

  •  © www.gks.ru

Это даст возможность предприятию нарастить объем производства мяса птицы на 10 тысяч тонн — до 36 тысяч тонн в год. Инкубаторно-птицеводческая станция построена с нуля на площади 19000 кв. м.

Объем инвестиций в проект составил около 700 млн рублей.

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http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-05-2018.pdf

сельское хозяйство , статистика , обзор новых предприятий агропрома
  • Влади75 Влади75
    03.07.1800:24:14

    Хорошие темпы.Люблю русскую колбаску,русское сало.

             .

    #1049227
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