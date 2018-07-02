Агропромышленный комплекс страны во 2 квартале 2018 года (обзор новых производств)

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Во втором квартале 2018 года агропромышленный сектор страны продолжал уверенный рост, опережая по темпам развития другие отрасли народного хозяйства. Согласно данных Росстата объём производства продукции сельского хозяйства за 5 месяцев этого года вырос на 2,5%.

Рост наблюдается во всех основных секторах:

— производство скота и птицы на убой (в живом весе) — 104,6%,

— производство молока — 101,9%,

— производство яиц — 101,4%,

— экспорт пшеницы достиг 52 млн. тонн, что является новым рекордом (в прошлом сельскохозяйственном году экспортировано 35 млн. тонн).

А тем временем на Юге в Краснодарском, Ставропольском крае, Ростовской области и в Крыму началась уборка нового урожая.

Во 2 квартале 2018 года в России запущены 12 предприятий с капиталовложениями более 1 млрд. рублей, в том числе:

— 2 молочных комплекса,

— 1 площадку доращивания на свинокомлексе и 1 племенную свиноферму,

— 1 птицеводческую площадку,

— 3 тепличных комплекса (в том числе 2 овощных и 1 грибной),

— 2 завода детского питания,

— 1 завод по переработке картофеля,

— 1 завод кормовых добавок для животных.

Также в обзор открытых во 2 квартале производств включены 7 предприятий с инвестициями от 500 млн до 1 млрд рублей.

Общий объём заявленных и оценённых инвестиций составил не менее 35 млрд рублей.

Начнём обзор с крупнейших запущенных объектов:

1. 25 апреля в ОЭЗ «Липецк» открыт завод по переработке картофеля. Это самый масштабный в России завод по производству картофеля фри.

Он построен совместно российским предприятием «Белая дача» и американской компанией Lamb Weston.

С открытием завода в Липецкой области создано 218 новых рабочих мест.

К концу 2019 года ожидается, что завод выйдет на полную производственную мощность, которая составит примерно 200 тысяч тонн картофеля в год.

Объем инвестиций в проект составил 8,7 млрд рублей.

2. 6 июня в Ногинском районе Подмосковья открылся тепличный комбинат «Агрокомплекс «Иванисово» группы компаний «Виктория Эстейт».

Теплицы комплекса занимают 20,4 гектара: две — рассадные, еще восемь — производственные.

Реализация проекта включает пять этапов, сейчас завершен первый из них. Объем инвестиций составил 6,5 млрд рублей.

На предприятии создано почти 500 рабочих мест.

Планируемый объем выпускаемой продукции — около 21 тысячи тонн в год при расчетной урожайности огурцов 135 килограммов на квадратный метр, томатов — 72,6 килограмма на квадратный метр. Также в теплицах будут выращивать перцы.

С некоторым отрывом по размеру инвестиций идут ещё 10 предприятий:

3. 12 апреля «Агрофирма «Выборжец» ввела в эксплуатацию во Всеволожском районе Ленинградской области новый тепличный комплекс по производству зелени.





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Общий объем инвестиций в проект составил 2,7 млрд. рублей.

Площадь комплекса составляет 6 гектаров. В новом тепличном комплексе начато производство около 20 видов салатов и зеленых культур. Мощности теплицы позволяют производить до 25 млн. упаковок свежей зелени в год. Все процессы выращивания растений непрерывны и полностью автоматизированы. Конвейерная линия рассчитана на выпуск более 20 видов свежих салатов и зелени. На предприятии создано 70 новых рабочих мест.

4. 23 апреля новый завод по производству детского питания открылся в Тимашевске Краснодарского края на территории местного молочного комбината.

Общий объем инвестиций в проект составил около 2 млрд. рублей.

С запуском новых линий общая производственная мощность завода выросла почти на 25 тонн готовой продукции в сутки, достигнув среднесуточного показателя в 725 тонн. Ассортимент составляет 110 наименований продукции под марками «Кубанская буренка», «Чудо», «Веселый молочник», «Домик в деревне», детское питание «Агуша» и другие.

Дополнительно создано 67 рабочих мест.

5. 30 мая в подмосковном Ногинске открыт завод по производству детского питания сербской компании «Фармалакт».

Мощность производства детских смесей составит 30 тонн в сутки. Кроме того, на предприятии будет изготавливаться детское печенье в объеме 15,4 тонны в сутки и детский чай в объеме 7,92 тонны в сутки.

Объем инвестиций в проект составил 1,35 млрд рублей.

Создано более 180 новых рабочих мест.

6. 31 мая Группа компаний «Черкизово» открыла в селе Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области площадку «Доращивание-Откорм» ООО «Черкизово-Свиноводство». Её мощность составит 40 тыс. голов.

Проект по развитию свиноводства в Воронежской области является одним из крупнейших в России. В него вошло строительство племенных ферм в Нижнедевицком районе; комбикормового завода и элеватора, семи комбинированных площадок «Доращивание-Откорм» мощностью 40 тыс. голов единовременного содержания в год каждая. Пять из них — в Семилукском муниципальном районе и две площадки в Нижнедевицком муниципальном районе.

Общий объём инвестиций в проект превышает 8 млрд рублей.

Площадка в селе Кучугуры является предпоследней, шестой по счету. Данный этап реализации проекта создаст дополнительно более 70 рабочих мест.

7. 7 июня в Мокшанском районе Пензенской области ГК «Дамате» ввела в эксплуатацию первую птицеводческую площадку, рассчитанную на 260 тыс. голов посадочного поголовья.

Суточные цыплята доставлены в Мокшанский район из собственного инкубатора компании. Птицеводческий блок включает в себя также собственный водозаборный узел, пометохранилище, а также 2,5 тыс. га земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Все площадки оснащены автоматическими линиями кормления, поения и климат-контроля. Управление системами полностью автоматизировано, все данные аккумулируются в ситуационном центре компании в центральном офисе в Пензе. Особое внимание уделено биологической и санитарной безопасности, что особенно актуально для обеспечения биобезопасности территорий.

Создано 50 новых рабочих мест.

8. 7 июня ООО «Грибная радуга» запустила вторую очередь комплекса по выращиванию грибов в д. Чаплыгино Курской области и увеличила производственную мощность до 8 тыс. тонн шампиньонов в год.

Общий объем инвестиций в строительство первой и второй очереди комплекса составил около 2,5 млрд руб.

Выращивание шампиньонов на второй очереди комплекса запущено в середине мая. Комплекс полностью работает на собственном компосте.

9. 15 июня в селе Мамоновка Воронежской области открыт молочный комплекс ООО «Мамоновские фермы», рассчитанный на 2200 голов дойного стада породы джерси.

Инвестиции в комплекс составили 1,4 млрд рублей.

При выходе на проектную мощность на комплексе будет производиться 74 тонны молока в день.

10. Также 15 июня в Воронежской области открылся еще один молочный комплекс на 1500 коров открыло ООО «Агрофирма Нива Придонья» в селе Бабка Воронежской области.

Это уже третий комплекс компании.

Его стоимость составила 1,2 млрд рублей.

11. 26 июня группа компаний «Русагро» начала поставку первой партии свиноматок на новую племенную ферму, построенную в ТОСЭР «Михайловский» Приморского края.

В настоящее время завезено 500 свиней. До декабря 2018 года планируется поставить 3 600 свиноматок и 80 хряков из Дании. С 2016 года «Русагро» реализует на Дальнем Востоке проект по строительству вертикально-интегрированного свиноводческого кластера мощностью 82 тыс. тонн свинины в живом весе.

Общий объём инвестиций в две очереди проекта составит 27,7 млрд рублей.

12. 28 июня завод ООО «Петкорм» по производству кормов для животных открыли в деревне Шелепино Дмитровского района Московской области.

На заводе будет производится около 75 наименований продукции: кусочки, паштеты, крупнокусковые в соусе, в желе, в собственном соку, в жестяной банке 7 типов размеров, в пауче, в ламистере. Все продукты гарантированного качества по уровню обеспечения питательными веществами домашних животных.

На первом этапе в завод вложено 1,8 млрд рублей.

Запуск производства позволил создать 30 рабочих мест, а в ближайшем будущем их количество увеличится до 70.

В третью группу запущенных объектов можно отнести предприятия с инвестициями от 0,5 до 1 млрд рублей.

13. 4 апреля в Ростове Великом (Ярославская область) состоялась церемония открытия нового цеха.

На кофе-цикорном комбинате «Аронап» будут производить растительные экстракты для пищевой, косметической и фармацевтической продукции. С выходом цеха на полную мощность будет создано дополнительно около 50 рабочих мест.

14. В Георгиевске Ставропольского края 12 апреля состоялось открытие после ремонтных работ и модернизации «Первого Георгиевского консервного завода».

В том числе состоялся запуск новой линии по переработке яблок.

Инвестор вложил в возрождение предприятия, которое простаивало 15 лет, около 553 млн. рублей.

Работу на заводе смогут найти около 200 постоянных и до 50 сезонных рабочих.

15. «Сибирская Аграрная группа» запустила на территории свинокомплекса «Томский» новый комбикормовый завод, построенный в рамках реконструкции предприятия.





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16. «Группа Черкизово» в мае заселила седьмую площадку доращивания-откорма в Тербунском районе Липецкой области.

Тем самым завершено строительство свинокомплекса в Тербунском районе.

Новая площадка стоимостью 500 млн. рублей рассчитана на единовременное содержание 40 тысяч голов в год, что обеспечит около 5 100 тонн свинины в живом весе в год.

17. Семикаракорский сыродельный завод запущен 31 мая в Ростовской области после модернизация производства.

Проведена замена устаревшего оборудования (сыроизготовители, пастеризаторы, линии по покрытию сыра в пластификат), что увеличило мощности переработки молока на 20-25%: с 440 тонн в сутки до 570 тонн.

Общий объём инвестиций в модернизацию завода оценивается в 500 млн рублей.

18. 8 июня крупнейший в России и Европе завод по производству комплексных пищевых добавок открылся в Лыткарино Московской области.

Он построен на территории Лыткаринского мясоперерабатывающего комбината, входящего в ГК «Рузком».

Завод производит функциональные смеси, пищевые добавки и вкусо-ароматические смеси для мясных и колбасных изделий. Производительсность завода составляет 29 тонн готовых комплексных пищевых добавок в час. Запуск нового производства позволит снизить зависимость отечественных производителей пищевой продукции от зарубежных пищевых добавок. В цехах еще продолжается наладка оборудования, а график заказов уже расписан на несколько месяцев вперед. Первую партию ждут в Польше и Азербайджане. Новый завод позволит создать свыше 100 рабочих мест для жителей Подмосковья.

19. В Багратионовском городском округе Калининградской области группа компаний «Продукты Питания» открыла 17 июня новое птицеводческое производство — инкубаторий на 45 миллионов яиц в год.

Это даст возможность предприятию нарастить объем производства мяса птицы на 10 тысяч тонн — до 36 тысяч тонн в год. Инкубаторно-птицеводческая станция построена с нуля на площади 19000 кв. м.

Объем инвестиций в проект составил около 700 млн рублей.