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Фотофакты

Реставрация Преображенской церкви в Кижах

22-х главая Преображенская церковь Кижского погоста, июнь 2016 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Июнь 2018 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Я уже рассказывал о сложном процессе реставрации знаменитой Преображенской церкви в Кижах. С момента публикации моего предыдущего поста прошло 2 года, а значит пора опубликовать очередной фоторепортаж о ходе работ. К настоящему моменту из 7-ми реставрационных поясов, на которые был разбит сруб церкви, 6 поясов уже прошли реставрацию. Пять поясов уже вернулись на своё место, идёт монтаж 6-го пояса, завершающий 7-й пояс находится на реставрации.

Вид на Преображенскую церковь с юго-восточной стороны:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Вид на Преображенскую церковь с юго-западной стороны:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Красота русского деревянного зодчества:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Реставрация Преображенской церкви началась в 2003 году и должна полностью завершиться в 2020 году, т. е. на реставрацию уникального 22-х главого храма уйдёт 17 лет.

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Карелия, Кижи, деревянное зодчество, было и стало
  • Нет аватара Dimitriy2
    03.07.1813:50:47

    Если ее так долго реставрируют, то сколько же ее строили

    #1049321
    • Slava Slava
      03.07.1814:09:45

      …еще не известно что сложнее))

      #1049322
      • A_SEVER A_SEVER
        03.07.1815:57:21

        еще не известно что сложнее
        Реставрировать однозначно сложнее, 25-главая Покровская церковь в Невском лесопарке была построена за 5 лет (2003-2008).

        #1049339
    • A_SEVER A_SEVER
      03.07.1816:00:21

      сколько же ее строили
      20 лет (1694-1714)

      #1049340
  • Е.Юрий Е.Юрий
    03.07.1815:19:25

    Церковь нереально красивая! Поскорее бы увидеть отреставрированную.   

    #1049332
  • Jonatan01 Jonatan01
    03.07.1816:43:48

    Надо ещё покрыть бесцветным атикором и лаком.

    #1049355
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