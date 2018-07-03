Реставрация Преображенской церкви в Кижах

22-х главая Преображенская церковь Кижского погоста, июнь 2016 года:



© Фото автора (A_SEVER)

Июнь 2018 года:



© Фото автора (A_SEVER)

Я уже рассказывал о сложном процессе реставрации знаменитой Преображенской церкви в Кижах. С момента публикации моего предыдущего поста прошло 2 года, а значит пора опубликовать очередной фоторепортаж о ходе работ. К настоящему моменту из 7-ми реставрационных поясов, на которые был разбит сруб церкви, 6 поясов уже прошли реставрацию. Пять поясов уже вернулись на своё место, идёт монтаж 6-го пояса, завершающий 7-й пояс находится на реставрации.

Вид на Преображенскую церковь с юго-восточной стороны:



© Фото автора (A_SEVER)

Вид на Преображенскую церковь с юго-западной стороны:



© Фото автора (A_SEVER)

Красота русского деревянного зодчества:



© Фото автора (A_SEVER)