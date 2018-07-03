Реставрация Преображенской церкви в Кижах
22-х главая Преображенская церковь Кижского погоста, июнь 2016 года:
Я уже рассказывал о сложном процессе реставрации знаменитой Преображенской церкви в Кижах. С момента публикации моего предыдущего поста прошло 2 года, а значит пора опубликовать очередной фоторепортаж о ходе работ. К настоящему моменту из 7-ми реставрационных поясов, на которые был разбит сруб церкви, 6 поясов уже прошли реставрацию. Пять поясов уже вернулись на своё место, идёт монтаж 6-го пояса, завершающий 7-й пояс находится на реставрации.
Вид на Преображенскую церковь с юго-восточной стороны:
Вид на Преображенскую церковь с юго-западной стороны:
Красота русского деревянного зодчества:
Реставрация Преображенской церкви началась в 2003 году и должна полностью завершиться в 2020 году,
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