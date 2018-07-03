Ранее мы уже делились подробным описанием глиссирующего катамарана Crossline 9 на портале и получили много комментарий с вопросами о ходовых качествах модели. В этой статье хотелось бы остановиться подробнее на результатах наших тестовых испытаний.



Крылатый глиссирующий катамаран Crossline 9

© s8.hostingkartinok.com

Ходовые характеристики нашего нового катамарана удивляют даже искушенную публику. В отличие от тихоходных классических водоизмещающих хаусботов, катамаранный корпус Crossline развивает максимальную скорость 40 км/ч на двух двигателях по 140 лс каждый, шаг винта 19. Крейсерская скорость катамарана — 35 км/ч при оборотах двигателя 4700 в минуту, водоизмещающий стабильный режим от 3 км/ч (малый ход) до 18 км/ч. Выход на глиссер происходит при скорости 32 км/ч и RPM 4000.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/s7UAC_-uCP0

Маневренность нашего катамарана Crossline 9 в сравнении с классическими монокорпусами водоизмещающих хаусботов радует глаз. Короткое видео на эту тему — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xMWiZtW0BKs

Еще одной из особенностей нашего скоростного катамарана Crossline 9 является малая осадка судна. При его габаритах (8,97*2,5 м) она составляет всего около 45 см. Удобно ли это — судить вам. Просто посмотрите, как Crossline 9 швартуется носом к песчаному пляжу и отчаливает от него. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/emuRKb35Rj8

Алюминиевый глиссирующий катамаран Crossline 9 создан для настоящих ценителей отдыха на воде. Его особая прелесть состоит в малых размерах: за счет небольшой ширины (всего 2,5 м) для его перевозки не требуется оформление специального разрешения на движение по дорогам общего пользования. Малые габариты также существенно облегчают спуск-подъем катамарана и хранение на двухосном трейлере.