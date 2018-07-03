«Швабе» начал серийный выпуск усовершенствованной линейки прицелов

Начался серийный выпуск усовершенствованной линейки охотничьих прицелов, разработанных новосибирскими инженерами Холдинга «Швабе». Первую промышленную партию создавали совместно со стрелками-практиками.

Всего в серию запущены четыре модели дневных прицелов — ПО4×24П, ПО6×36П, ПО3-9×24П и ПО4-12×36П. Среди них — 4-х и 6-кратные, а также панкратические с функцией переменного увеличения объекта наблюдения в 3-9 и 4-12 раз. Все приборы оснащены новым монолитным посадочным местом и подходят для загонной и других видов охоты. Перед началом производства Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) Холдинга «Швабе» протестировал их в серии испытаний с участием пользователей — экспертов оружейного дела, промысловиков и любителей охоты. Предприятие использует такой способ взаимодействия с потребителями уже более 40 лет.

«На рынке сегодня особенно востребована прицельная техника, которая легко устанавливается на верхнее посадочное место отечественного оружия без дополнительных комплектующих. Мы учли все рекомендации и отзывы, полученные после практического тестирования изделий на полигоне. Новая линейка прицелов по своим технико-эксплуатационным характеристикам полностью отвечает ожиданиям охотников и самым современным требованиям. К примеру, быстросъемное крепление в виде колец и кронштейнов, как правило, имеет высокую себестоимость и предполагает определенное количество времени для установки. А разработанные нами решения дают покупателю одновременно и эксплуатационное преимущество, и выгоду в цене», — рассказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

В отличие от прежних прицелов серии ПО, которые занимают на отечественном рынке устойчивое положение благодаря высокопрочной конструкции и функции автосохранения настроек, прицелы этой линейки обладают рядом новых преимуществ. Среди сильных сторон изделий — монолит посадочного места с корпусом, что исключает необходимость дополнительно приобретать кронштейны для крепления на оружие, а также надежный узел выверки. Вместе с тем комплектация новинок включает быстросъемное крепление на планку Пикатинни, низкое положение оптической оси и 12 ступеней яркости прицельного знака.