В село пришли лазер и плазма

В Митрофановке — втором по численности населения селе Кантемировского района Воронежской области — уверенно набирает обороты завод, рост и расширение производства которого обеспечивает внедрение высоких технологий.

ООО «Промавторемонт» осуществляет производственную и ремонтную деятельность в рамках сельского хозяйства как заводского, так и общественного плана. На счету предприятия многолетний опыт по изготовлению специализированной техники, машин и оборудования, включая узконаправленные приспособления и запасные части.

Настроение, которое сегодня царит в ООО «Промавторемонт» группы компаний ВСБ, лучше всего передаёт сверкающий на солнце внешний вид админкорпуса. Но значительно важнее другое — в огромных обновлённых зданиях цехов предприятия ощущается напряжённый непрерывный рабочий ритм. Тон в нём задаёт современное оборудование.

В новом цехе металлоконструкций главный инженер предприятия Александр Нестеренко показывает очень мощную установку по плазменной резке металла. Ей по плечу металл толщиной до 80 миллиметров. Неподалеку — ленточнопильный станок, тоже новый. Установка по сварке металлопрофиля снабжена двумя сварочными узлами. За закрытыми дверями шумит дробеструйная камера, в которой обрабатываются до металлического блеска детали после литья и сварки. Цех новый, оборудование современное. А ведь радикальное обновление предприятия произошло совсем недавно.

Завод был организован в Митрофановке на базе МТС в 1957 году. Когда он скатился вниз по своим производственным показателям, а рабочих осталось около 130 человек, сюда пришёл новый инвестор, который вложил солидные средства в реанимацию «сникшего» предприятия.

Кадровое пополнение составляет около ста человек. К тем, кто ушёл в трудные времена и затем вернулся, добавилась молодёжь. Всего сегодня здесь трудятся около 250 рабочих.

Чем, собственно, занимается завод? Каков его профиль? Начиная с советских времён, здесь ремонтировали автомобили семейства УАЗ, узлы и агрегаты (мосты, коробки и т. д. ), а также занимались производством навозоуборочных транспортёров, востребованных на фермах крупного рогатого скота, свинокомплексах и птицефермах.

С приходом в 2016 году нового инвестора, который вдохнул новую жизнь в предприятие и тем самым вдохновил жителей Митрофановки перспективами, предыдущее производство не было прекращено. А линейка изготовления тех же транспортёров даже расширилась. Выросло и их количество. Так что же создано нового? Открыт цех по производству окон и дверей из полихлорвинила. А на старой площади вычищен, надстроен и обновлён цех металлоконструкций, по которому мы прошли. Он, кстати, сто метров в длину, и чтобы увидеть высоченный потолок, нужно сильно задрать голову вверх. Площадь цеха — три тысячи квадратных метров. Здесь сделали кровлю, полы, провели капитальный ремонт стен, потолков и всего прочего. Установили новые газовые излучатели отопления. Естественно, была переделана вся электропроводка. Новое оборудование позволяет варить здесь балки переменного сечения, что, по словам главного инженера, очень востребовано и редко где встречается в Воронежской области.

При предприятии работает мобильная конструкторская группа, которая разрабатывает, а завод создаёт по заказу сельхозпроизводителей, к примеру, землеобрабатывающие механизмы, несколько штук которых мы видели в цехе металлоконструкций, а также дереводробильные установки.

К новым относится цех по производству кровельных и стеновых сэндвич-панелей. Сейчас их делают из минваты, а также из специального наполнителя, который дороже, менее горюч и с меньшим коэффициентом теплопроводности. В течение месяца должно наладиться производство трёх разных металлопрофилей. Оборудование уже завезено, но пока не запущено.

Производит предприятие и пользующееся спросом стойловое оборудование для содержания крупного рогатого скота (хедлоки, разделители, решетки, крепежи хедлоков и калиток). Кстати, это как раз пример импортозамещения, так как раньше те же хедлоки приобретались за рубежом, в Польше. Чугунные автопоилки, скреперные установки (являются аналогом импортных), навесные разбрасыватели удобрений, приспособления для транспортировки жаток — всё это, произведённое в ООО «Промавторемонт» в Митрофановке, пользуется спросом у аграриев.

На предприятии возродили и подняли на новый уровень пришедшее ранее в упадок литейное производство. Позволило это сделать приобретённое абсолютно новое оборудование. Ведётся литьё под заказы. И не только производственников. Имеется и так называемое художественное литьё. Это лавочки, столики, мангалы. Для лаборатории тоже приобретено новейшее оборудование. Оно позволяет чуть ли не мгновенно сделать анализ расплавленного металла, определить, чего в нём не хватает для потребностей производства.

С организацией всех новых мощностей, приобретением и запуском современного оборудования потребовались люди, которые могут работать в новых условиях, отвечать требованиям дня. И на предприятии сделали ставку на молодёжь, которая с удовольствием сюда идёт. Вот, к примеру, покупают здесь новую технологическую линию. Вместе с ней прибывает бригада с завода-изготовителя. Она начинает вести пусконаладочные работы, она же и обучает тех ребят, которых на предприятии прикрепляют к гостям. Эти ребята уже обслуживают современное оборудование, работают на нём.