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Медучреждения

В Ставрополе открыт центр позитронно-эмиссионной томографии и циклотронно-радиохимическим комплексом

  •  © media.1777.ru

В Ставрополе начал свою работу первый на юге России центр позитронно-эмиссионной томографии. Центр оснащён позитронно-эмиссионным томографом (ПЭТ/КТ) и циклотронно-радиохимическим комплексом, который позволяет производить необходимый для проведения процедуры радиофармпрепарат. Инвестором выступила компания ЗАО Агропромышленное Предприятие «СОЛА».

Сумма инвестиций составила 1 миллиард рублей.

  •  © media.1777.ru

ПЭТ/КТ — позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией — самый эффективный метод диагностики онкологических заболеваний, который позволяет распознать злокачественные новообразования от двух миллиметров. С её помощью врачам удается распознать онкологические заболевания на самой ранней стадии, включая те новообразования, которые нельзя выявить никаким другим способом.

— С помощью этого метода исследования и высокопрофессионального медицинского персонала, — говорит главный врач медицинского центра Анна Григорьева, — мы можем диагностировать заболевание на самых ранних стадиях, а значит, сможем увеличить шанс на полное выздоровление онкобольного.

Владислав Мурадханов, основатель компании, отмечает:

— Мы считаем построенный в Ставрополе центр ядерной медицины одним из самых технологичных и эргономичных в мире. Циклотронно-радиохимический комплекс этого центра оснащен мощным ядерным ускорителем типа циклотрон и выполнен в соответствии с международными стандартами GMP. Комплекс позволяет организовать регулярное производство и доставку радиофармпрепарата по всему югу России.

  •  © media.1777.ru
  •  © media.1777.ru
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http://news.1777.ru/50578-v-stavropole-otkrylsya-unikalnyy-centr-ranney-diagnostiki-onkologicheskih-zabolevaniy

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Ставропольский край
  • Нет аватара termometrix
    04.07.1801:08:49

    Видеорепортаж

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: termometrix~01:09 04.07.18
    #1049429
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