Ледовая арена открыта в Свердловской области

В Кировграде открыт Дворец ледовых видов спорта «Кировград-Арена», возведенный в рамках соглашения между Свердловской областью и УГМК. На общестроительные работы и оборудование, которое будет обслуживать дворец в процессе деятельности, затрачено более 350 млн рублей.

Ледовая арена в Кировграде — третий подобный спортивный объект, построенный УГМК в рамках соглашения между региональным правительством и холдингом. Первые спортплощадки были открыты в Реже и Екатеринбурге. Всего до конца 2018 году планируют ввести в эксплуатацию ледовые арены в Красноуральске, Ревде и Верхней Пышме.

В новом спорткомплексе будут открыты отделения хоккея, фигурного катания и шорт-трека. включает в себя ледовое поле с искусственным покрытием 60×30 метров, два тренажерных зала, тренерские комнаты, душевые и раздевалки. Общая площадь объекта с благоустройством занимает 13 000 кв. м.

Хоккей входит в число самых главных видов спорта на Среднем Урале, профессионально им занимаются свыше 16 тысяч человек, в том числе более 5 тысяч детей и подростков. В Свердловской области создана хорошая хоккейная инфраструктура, работают 36 отделений спортивных школ.