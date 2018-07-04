78 служебных автомобилей переданы МВД Дагестана

В Дагестане состоялось вручение 78-ми служебных автомобилей сотрудникам МВД республики. Среди них 10 автомобилей УАЗ «Патриот» переданы полку ППСП, 10 автомобилей «Лада Гранта» — полку ДПС ГИБДД, 4 специализированных автомобиля для конвоирования обвиняемых и подозреваемых переданы ОБОиКПО. Ещё 54 служебных втомобиля переданы сотрудникам различных территориальных ОМВД республики.