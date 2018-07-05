УАЗ готовит преемника «буханки»: новые фото

Создание полноценной замены предприятию не потянуть, поэтому было решено работать над развитием модели «Профи».

Впервые об этой разработке «Авто Mail.Ru» рассказал осенью прошлого года: 22 сентября, в рамках заседания президиума Госсовета по безопасности пассажирских перевозок, Ульяновский автомобильный завод представил Владимиру Путину свои экспериментальные пассажирские модели — школьный автобус и автомобиль скорой помощи.

Тогда пресс-служба марки УАЗ сообщала, что новый школьный автобус УАЗ, предназначенный для перевозки детей, разработан на базе модели «Профи» и представляет собой автобус каркасного типа, для которого возможны исполнения 4×2 и 4×4. Пассажировместимость данной модели составляет до 14 человек.

Автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» (проще говоря, реанимобиль) также был построен по каркасной схеме — правда, стеклопластиковую надстройку представители автозавода называли «модульным блоком, который позволяет обеспечить оптимальную эргономику салона для медиков». Начало поставок новинок было запланировано на 2018 год.

Но после Госсовета никаких новостей об этих проектах больше не было. И вот губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посетил некое ООО «Автодом». На снимках, которыми пресс-служба местного правительства проиллюстрировала эту новость, оказались те самые автобус и «скорая»!

Как оказалось, именно ООО «Автодом» является автором и изготовителем обеих машин. Сообщается, что на предприятии, где работает 370 человек, недавно ввели производственный корпус почти на 1,5 тысячи квадратных метров, чтобы расширять производство. Впрочем, о самих машинах ничего принципиально нового сказано не было. Зато появились свежие фотографии.

«В автобусах для перевозки детей есть места для школьных ранцев, продуманная система безопасности, что чрезвычайно важно. Я вижу, что руководители автозавода, компании „Автодом“ выполнили взятые на себя обязательства. Теперь наша задача способствовать тому, чтобы эти автомобили вышли на рынок.» Сергей Морозов губернатор Ульяновской области