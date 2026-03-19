«Соллерс» локализовал на УАЗе производство сидений

Группа «Соллерс» запустила на площадке принадлежащего ей Ульяновского автозавода новое производство — завод автомобильных сидений.

Индустриальным партнером проекта выступила ульяновская компания «Автодом».

На новых линиях развернуто производство кресел для внедорожников, пикапов и грузовиков марок УАЗ и Sollers.

В проекте задействованы российские поставщики мягких пенных элементов подушек, спинок и подголовников, обивок сидений, нагревательных элементов.

Предполагается выпускать по 40 тысяч комплектов сидений в год.

