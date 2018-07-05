Ликинский автобусный завод поставил в Брянск 53 новых автобуса Kursor LE



Брянская область, ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) № 468

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Ликинский автобусный завод поставил в Брянск 53 автобуса Kursor LE (ЛиАЗ-4292) в рамках обновления транспортного парка города. Как сообщает пресс-служба предприятия, автобусы Kursor LE имеют самую высокую пассажировместимость в своем классе (53 человека), оснащены автоматической коробкой передач, тормозной системой с электронным распределением усилий, системой ABS и двигателем ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5"

Kursor LE — это полунизкопольный автобус нового поколения. Автобусы соответствуют всем требованиям программы «Доступная среда». Удобный низкий вход в средней части салона позволяет обеспечивать свободный вход/выход для людей с детскими колясками, а также для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Автобусы Kursor LE оснащены системой «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на 7 градусов), функцией электронного управления подвеской, позволяющей приподнимать и опускать автобус для преодоления наиболее сложных участков дороги, датчиком движения автобуса при открытых дверях и системой видеонаблюдения.

Отмечается, что это уже не первый опыт сотрудничества Ликинского автобусного завода с Брянском в обновлении парка города. Ранее в Брянск были поставлены 20 низкопольных автобусов Kursor LF, которые осуществляют пассажирские перевозки на маршрутах города.