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Транспорт и логистика

Ликинский автобусный завод поставил в Брянск 53 новых автобуса Kursor LE

  • Брянская область, ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) № 468
  • Брянская область, ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) № 468
  •  © fotobus.msk.ru
Ликинский автобусный завод поставил в Брянск 53 автобуса Kursor LE (ЛиАЗ-4292) в рамках обновления транспортного парка города. Как сообщает пресс-служба предприятия, автобусы Kursor LE имеют самую высокую пассажировместимость в своем классе (53 человека), оснащены автоматической коробкой передач, тормозной системой с электронным распределением усилий, системой ABS и двигателем ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5".

Kursor LE — это полунизкопольный автобус нового поколения. Автобусы соответствуют всем требованиям программы «Доступная среда». Удобный низкий вход в средней части салона позволяет обеспечивать свободный вход/выход для людей с детскими колясками, а также для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Автобусы Kursor LE оснащены системой «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на 7 градусов), функцией электронного управления подвеской, позволяющей приподнимать и опускать автобус для преодоления наиболее сложных участков дороги, датчиком движения автобуса при открытых дверях и системой видеонаблюдения.

Отмечается, что это уже не первый опыт сотрудничества Ликинского автобусного завода с Брянском в обновлении парка города. Ранее в Брянск были поставлены 20 низкопольных автобусов Kursor LF, которые осуществляют пассажирские перевозки на маршрутах города.

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https://www.autostat.ru/news/34902/

новые автобусы, Брянская область
  • Влади75 Влади75
    05.07.1809:28:17

    Красивый.

    #1049721
  • Нет аватара Инженер2015
    05.07.1809:47:13

    двигателем ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5"

       

    #1049724
  • Alexander V Alexander V
    05.07.1813:24:01

    Габаритами и компоновкой похож на Волжанин (Volgabus). В Волжском почти все автобусы заменили на такие. Что-то среднее между ПАЗиком и обычных автобусом.

    Отредактировано: Alexander V~13:24 05.07.18
    #1049762
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