Ликинский автобусный завод поставил в Брянск 53 новых автобуса Kursor LE
Kursor LE — это полунизкопольный автобус нового поколения. Автобусы соответствуют всем требованиям программы «Доступная среда». Удобный низкий вход в средней части салона позволяет обеспечивать свободный вход/выход для людей с детскими колясками, а также для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Автобусы Kursor LE оснащены системой «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на 7 градусов), функцией электронного управления подвеской, позволяющей приподнимать и опускать автобус для преодоления наиболее сложных участков дороги, датчиком движения автобуса при открытых дверях и системой видеонаблюдения.
Отмечается, что это уже не первый опыт сотрудничества Ликинского автобусного завода с Брянском в обновлении парка города. Ранее в Брянск были поставлены 20 низкопольных автобусов Kursor LF, которые осуществляют пассажирские перевозки на маршрутах города.
- Вадим Варенцов
- 05.07.201809:16
- 3
05.07.1809:28:17
05.07.1809:47:13
05.07.1813:24:01