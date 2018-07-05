В рамках подписанных в июне 2018 года с Правительством Рязанской области соглашений о развитии станкостроения АО «Балтийская Промышленная Компания» инвестирует значительные средства в техническое перевооружение и модернизация станкостроительного завода «Саста» и Сасовского литейного завода.

Сасовский литейный завод

Ожидается поставка новой плавильной установки емкостью 3,5 тонны. Это позволит изготавливать отливки из чугуна массой до 6200 кг. Кроме этого появится возможность дублировать находящуюся в эксплуатации плавильную установку Inducoterm.

Проводится модернизация имеющейся плавильной установки Inducoterm: замена системы охлаждения, трансформатора,ТПЧ, индукторов и огнеупорных плит.

Вводится в эксплуатацию новая градирня, что позволит существенно увеличить производительность, особенно в летний период, и исключить простои.

Ведутся работы по застройке новой камеры отжига длиной 8 метров.

Закуплено и устанавливается новое оборудование в заводскую лабораторию, что позволит, в результате еще более точны анализов и испытаний, практически полностью исключить возможность производственного брака.

Ведется реконструкция крыши литейного цеха и общий косметический ремонт.

Станкостроительный завод «Саста»

На сварочно-заготовительном участке введена в эксплуатацию установка гидроабративной резки Т6000 производства F.O.R.T., Россия. Гидроабразивная резка имеет ряд неоспоримых преимуществ перед термическими видами раскроя металла. Это отсутствие нагрева разрезаемых заготовок, то есть отсутствует термическое воздействие на материал, что исключает термические напряжения и деформации обрабатываемого материала. В конечном итоге, это предотвращает упрочнение, деформирование, а также загрязнение такими элементами, как вредные испарения и газы, присущие другим видам резания при обработке. И еще один немаловажный плюс — нет запылённости. На сегодняшний день данный станок позволил нам увеличить толщину листа обрабатываемого до 150 мм.

Запущен и функционирует новый станок лазерной резки с ЧПУ BySmart Fiber 3015×2000 мм фирмы Bystronik производства Швейцария. Данное оборудование позволило увеличить толщину обрабатываемого листового материала до 12 мм, а также расширить его ассортимент, включая обработку нержавеющей стали и листов из цветного металла.

Ожидается поставка вальцегибочного станка фирмы Promau S.R.l. (Италия) DAVI MCA 2520. Рабочая длина вала- 2550 мм, максимальная толщина сгибаемого листа — 8 мм.

Ведется набор на рабочие и административные специальности.

Запущена система производственной практики для ВУЗов и ССУЗов города Сасово и Рязанской области, Московского государственного технологического университета «Станкин» и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.