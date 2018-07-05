В Ленинградской области открылся новый спортивный комплекс с бассейном

В Выборге открылся спортивный комплекс. На двух этажах здания разместились: спортзал с местами для зрителей, два бассейна для взрослых и детей, зал для силовых тренировок и фитнес-зона, оборудованы сауны, раздевалки, душевые. Пропускная способность комплекса — 150 человек за смену.

Выборгский ФОК оснащен всем необходимым, чтобы на его территории могли заниматься спортом ленинградцы с ограниченными возможностями здоровья.

Спортивный комплекс также станет тренировочной базой для спортсменов сборных команд Ленинградской области по плаванию, велоспорту, волейболу и фехтованию. Здесь будут проходить районные, областные и международные спортивные мероприятия.

Строительство спортивного комплекса началось в 2014 году. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. Стоимость строительных работ и оборудования составила 851 млн. рублей.

Подготовлена проектно-сметная документация на строительство второй части городского спортивного комплекса — крытого катка.