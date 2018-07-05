«Мираторг» наращивает производство

ООО «Брянская мясная компания», входит в структуру АПХ «Мираторг», продолжает наращивать производство высококачественной говядины и увеличила объем производства в 1 полугодии 2018 года до 51,6 тысяч тонн, что на 39% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

Рост производства обусловлен увеличением поголовья и запуском новых животноводческих ферм. Компания контролирует каждый этап производства: начиная от правильного выращивания животных, заканчивая хранением и поставкой продукции в торговые сети. Предприятие продолжает последовательно увеличивать мощности и запускать новые производственные линии.

Компания постепенно расширяет ассортимент линейки фирменной говядины и увеличивает сроки хранения охлажденной продукции без использования консервантов. Сегодня ассортимент выпускаемой продукции превышает 400 наименований, включая чевапчичи, стейки, котлеты для бургеров, шашлык, мясо в маринаде для запекания и многое другое.





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«Мираторг» увеличил маточное поголовье КРС специализированной породы абердин-ангус до 231 тыс. голов.

Материнское стадо даёт товарное поголовье для откорма, убоя и переработки, а также ремонтных тёлок, которые идут на увеличение маточного стада и замещение коров, выбывающих по естественным причинам.

Полный производственный цикл «корова-теленок» является ключевым условием экономической эффективности проекта: сформировав здоровое маточное поголовье, регулярно производящее потомство, компания отказалась от закупки скота за рубежом. В этом году агрохолдинг планирует получить на своих фермах приплод более 190 тысяч телят, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.





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«Мираторг» произвел 3 400 тонн розовой телятины на ферме по выращиванию молодняка молочного скота за первое полугодие 2018 года.

За весь прошлый год было произведено 2 486 тонн розовой говядины.

Ферма по выращиванию молодняка КРС, расположенная в Суджанском районе Курской области, является новым проектом для России. Это единственное в стране индустриальное производство розовой телятины, диетического продукта с уникальным содержанием полезных веществ и микроэлементов.

«Мираторг» запустил комплекс по выращиванию телят в начале 2017 года и за год вывел его на плановую мощность. Поголовье молодняка молочных пород КРС на комплексе превышает 20 000 голов, что в три раза больше, чем в июне прошлого года. «Мираторг» поставляет на откорм телят с собственного молочного хозяйства, а также закупает шлейф молочного поголовья у производителей молока и фермеров. Трехдневных телят доставляют на комплекс специализированным транспортом из более чем 30 фермерских хозяйств из 18 регионов России.

Ферма оснащена самым современным оборудованием. Здесь молодняк откармливают по передовой голландской технологии: благодаря специально сбалансированной диете, состоящей исключительно из натуральных продуктов, мясо восьмимесячных телят приобретает характерный розовый цвет.

Розовая телятина — ценный диетический продукт с отличными вкусовыми качествами. В нем содержится большое количество легкоусвояемых белков и микроэлементов. Спрос на данный вид продукции неуклонно растет и в настоящий момент «Мираторг» рассматривает возможность дальнейшего расширения производства розовой телятины.

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