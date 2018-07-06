В Астраханской области заработал первый в ЮФО цех по производству кормов для прудовой рыбы

Первый на юге России цех по производству гранулированных рыбных кормов для прудовой рыбы открылся в Камызякском районе Астраханской области. Новая продукция будет дешевле импортных аналогов в два раза.

Предприниматель Михаил Дербасов открыл на своем предприятии «Наш огород» первый на юге России цех по производству экструдированных гранулированных кормов для прудовой рыбы. Мощность цеха — 1 тонна кормов в час и пока ориентирована на внутренний рынок для собственных нужд. Производство выгодное, так как по сравнению с импортными аналогами себестоимость гранул ниже в два раза.

Астраханский рыбный корм, для производства которого используют яичную скорлупу, измельченное зерно, рыбный фарш, получается сытным и полезным: в нем содержится фосфор, кальций, натуральный рыбий жир и никакой химии, благодаря чему рыба быстро набирает в весе. Новый цех — успешный пример программы импортозамещения. Все оборудование в цеху российского производства.

Предприятие «Наш огород» — одно из самых перспективных в регионе, на его территории расположены 72 га овощных и кормовых полей, ферма, овощехранилище и 1200 га прудов, где разводят щуку, судака, форель и осетровых. Также у предприятия есть своя сеть гастрономов.