В Уссурийске открыт после реконструкции пункт технического обслуживания локомотивов

В Уссурийске состоялось торжественное открытие пункта технического обслуживания локомотивов, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги. Открыли новый объект начальник ДВЖД Николай Маклыгин, первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, представители строительных и подрядных организаций.

В рамках реконструкции устаревших производственных мощностей предприятия был построен новый корпус с полным техническим перевооружением, современным электронным оборудованием, автоматизацией производственных процессов и новыми бытовыми помещениями с улучшенными условиями работы. Как отметил Николай Маклыгин, грузоперевозки в направлении дальневосточных портов и пограничных железнодорожных переходов постоянно возрастают, что требует дополнительного технического обслуживания и экипировки как магистральных, так и маневровых локомотивов. Он добавил, что Уссурийск является важнейшим транспортным стратегическим узлом, через который проходит Транссиб, а также пути на Гродеково, Хасан и порты южного Приморья. Новая база по техническому обслуживанию локомотивов поднимет на более высокий уровень эксплуатационную работу, позволит улучшить техническое состояние локомотивов, повысить их надежность и, в конечном счете, увеличить объем перевозок.

После реконструкции пункт технического обслуживания локомотивов значительно расширил свой производственный цикл и увеличил объемы работы. Основной его специализацией является техническое обслуживание по циклу ТО-2 до 15,6 тыс. секций в год тепловозам разных серий, а также ТО-2 электровозов серии 3ЭС5К до 1,8 тыс. секций в год с одновременной экипировкой.

На реконструкцию ПТОЛ ОАО «РЖД» направило свыше 812 миллионов рублей.