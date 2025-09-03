Завершено строительства второго ж/д пути на перегоне Рязановка — Сухановка в Приморском крае
Новый участок расположен на линии Барановский — Хасан, играющей важную роль в транспортном сообщении между Россией и странами Восточной Азии, включая Китай и Корею.
Строительство второго пути значительно улучшает пропускную способность перегонки, позволяя одновременно пропускать встречные и попутные поезда. Длина нового пути составляет более 10 км, включая установку семи стрелочных переводов.
Участок характеризуется непростыми природными условиями, пересекая устье реки Рязановка и множество небольших водоемов.
Для защиты инфраструктуры от паводковых явлений возведен мост длиной 116 метров и сооружены 21 водопропускная труба. В работах задействованы большие объемы земляных работ — переработано более 800 тысяч кубометров грунта.
Завершение строительства повысит надежность и производительность транспортной инфраструктуры региона, облегчая международные перевозки и усиливая интеграцию России в систему евразийских экономических связей.
