Kотенко Cергей Дорожное строительство

Завершено строительства второго ж/д пути на перегоне Рязановка — Сухановка в Приморском крае

Новый участок расположен на линии Барановский — Хасан, играющей важную роль в транспортном сообщении между Россией и странами Восточной Азии, включая Китай и Корею.

Строительство второго пути значительно улучшает пропускную способность перегонки, позволяя одновременно пропускать встречные и попутные поезда. Длина нового пути составляет более 10 км, включая установку семи стрелочных переводов.

Участок характеризуется непростыми природными условиями, пересекая устье реки Рязановка и множество небольших водоемов.

Для защиты инфраструктуры от паводковых явлений возведен мост длиной 116 метров и сооружены 21 водопропускная труба. В работах задействованы большие объемы земляных работ — переработано более 800 тысяч кубометров грунта.

Завершение строительства повысит надежность и производительность транспортной инфраструктуры региона, облегчая международные перевозки и усиливая интеграцию России в систему евразийских экономических связей.

Источник: gudok.ru

Комментарии

