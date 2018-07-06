Брянской области переданы 28 пассажирских автобусов

В Брянске состоялась церемония вручения ключей от 28 автобусов «ЛиАЗ» Брянскому пассажирскому автотранспортному предприятию.

В декабре 2017 года в Брянск поступила первая партия низкопольных автобусов среднего класса для перевозки пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями, — 20 автобусов марки «ЛиАЗ-429260». В апреле заключен муниципальный контракт на поставку 53 таких же городских автобусов. 1 июня на площади Ленина уже были вручены ключи от первой партии 25-ти автобусов «ЛиАЗ».