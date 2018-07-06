Московская область снова расширяет посевные площади

Московская область продолжает расширять посевные площади под большинство сельскохозяйственных культур:

— Площадь ярового сева в Подмосковье увеличилась почти на 7 тыс. га в 2018 году.

В прошлом году яровой сев был проведён на площади 203,6 тыс. га, в этом году — на 210,3 тыс. га.

— также увеличены посевные площади картофеля и овощей. Площадь под картофель увеличилась почти на 8% и составила 13,7 тыс. га. А площадь под овощами защищённого грунта увеличилась на 2,7% и составила 7,5 тыс. га.

— кормовые культуры — кукуруза на силос, однолетние травы, беспокровные травы, посеяны на площади 92,6 тысячи гектаров, больше на 29 тысяч гектаров к уровню 2017 года, из них кукуруза на силос — на 34 тысячах гектаров.

«Озимые перезимовали хорошо, растения полноценно развиваются, государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям и крестьянским фермерских хозяйствам оказана вовремя, яровые посеяны в оптимальные агрономические сроки, если погода не подведет, то планируем получить 350 тысяч тонн овощей, 360 тысяч тонн картофеля и 400 тысяч тонн зерновых», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего в этом году Московская область предполагает увеличить посевные площади на 40 тыс. га и довести их до 600 тыс. га.

По темпам включения в сельхозоборот ранее неиспользуемых земель Московская область сейчас входит в число лидеров, занимая второе место среди всех субъектов страны и уступая лишь Пензенской области. В сумме за последние пять лет пашни Подмосковья «приросли» более чем на 200 тыс. га.

Впервые в Подмосковье за полгода собрано более 31 тыс. тонн тепличных овощей

Объемы сбора тепличных овощей в Подмосковье за полгода приблизились к годовому показателю.

«Впервые в Подмосковье с начала года валовый сбор тепличных овощных культур составил 31,7 тысяч тонн, в том числе 22 тысячи тонн огурцов и 9,4 тысяч тонн томатов», — сообщили в Минсельхозе Подмосковья.

По словам министра, в 2017 году было собрано за весь год 35,1 тысячи тонн.

Лидерами по производству овощей защищенного грунта стали ООО «Агрокультура Групп», городской округ Кашира — 19,1 тысяч тонн, ООО «Луховицкие овощи», городской округ Луховицы — 5,4 тысяч тонн, ЗАО «Агрофирма «Нива», Дзержинский — 4,2 тысяч тонн.

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=945688