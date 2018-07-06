На фабрике радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие» в Воронеже запущен новый цех

На фабрике радиоэлектронной аппаратуры АО «Концерн «Созвездие» в Воронеже состоялось открытие нового гальванического цеха. На новом участке внедрены четыре автоматизированные линии и линия ручного обслуживания со 100% возвратом в производство очищенных гальванических стоков. Это позволит уйти от ручного труда, обеспечить производительность оборудования до 50 000 м2 покрытий в год, исключить загрязнение окружающей среды вредными отходами. Новый цех предназначен для нанесения 11 видов основных покрытий на черные и цветные металлы.

В связи с применением систем автоматизации технологических операций и контроля технологических процессов цеха гальванопокрытий планируется не только обеспечить собственную потребность АО «Концерн «Созвездие», но и значительно разгрузить устаревшие гальванические цеха воронежских предприятий концерна. Также в ближайшее время предполагается заключение контрактов по нанесению гальванопокрытий в интересах сторонних потребителей.